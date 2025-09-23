ISU îi sfătuiește pe oameni să lase libere căile de acces pentru forțele de intervenție și să respecte indicațiile autorităților.

Focul a izbucnit, marţi seară, la acoperişul unui depozit Antefrig din Sectorul 2 al Capitalei, iniţial fiind alertate zece autospeciale de stingere pentru această intervenţie, însă ulterior numărul a fost suplimentat.

ISU Bucureşti-Ilfov a anunțat, potriviit News.ro, că dispozitivul a fost suplimentat cu patru autospeciale pentru a asigura necesarul de apă, Detaşamentul Special de Salvatori, autospeciala cu roboţi.

„Hala are destinaţie de refrigerare, cu alte anexe alipite de aceasta. Se acţionează pentru localizarea incendiului”, a arătat sursa citată.

„Pe bulevardele Pantelimon si Iancului este un fum dens și înecăcios încât avem nevoie de măști de oxigen ca să circulăm pe afară și, probabil, că vom sta cu geamurile închise și măine întreaga zi”, a scris o femeie care locuiește în zonă, pe pagina sa de Facebook.

