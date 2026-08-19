Update 12.10: ISU Prahova informează că incendiul a fost adus sub control, după ce s-a propagat pe circa 1.500 de metri pătrați. Focul a cuprins o construcție folosită parțial, în interiorul căreia se aflau materiale cu grad ridicat de inflamabilitate, printre care diluanți și solvenți.

Până în acest moment, autoritățile nu au semnalat existența unor persoane rănite.

Incendiul a provocat pagube și mai multor vehicule, fiind afectat un TIR, precum și trei mașini.

Echipajele de intervenție continuă operațiunile pentru stingerea completă a focarelor și înlăturarea efectelor incendiului.

Știrea inițială: Unitatea este în prezent nefuncțională, ca urmare a restricțiilor impuse Rusiei în cadrul sancțiunilor adoptate după izbucnirea războiului din Ucraina. Primele informații indică faptul că incendiul a izbucnit la o hală situată vizavi de rafinărie, pe un teren care nu aparține obiectivului industrial.

„Echipajele acționează pentru localizarea și lichidarea focului”, au transmis pompierii.

La fața locului acționează echipajele de pompieri cu nouă autospeciale de stingere, o autocisternă, o autospecială de descarcerare, o autoscară, precum și două echipaje medicale SMURD, dintre care unul de terapie intensivă mobilă. Pentru informarea și avertizarea persoanelor din apropiere, ISU Prahova a transmis un mesaj RO-Alert. Potrivit ISU Prahova, în incinta cuprinsă de incendiu ar fi depozitate substanțe de tip diluant.

Din fericire, nu au fost raportate victime până în acest moment. Traficul rutier pe strada Mihai Bravu din Ploieşti este perturbat, iar șoferii sunt sfătuiți să evite sectorul afectat.