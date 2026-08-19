Incendiul subteran afectează 30 de hectare din aria naturală protejată

Parcul Natural Lunca Mureșului este o arie protejată constituită în România, în aval de municipiul Arad, până la granița cu Ungaria, de-a lungul râului Mureș. Regia Națională a Pădurilor – Romsilva a precizat miercuri, 19 august, că incendiul subteran din albia râului Mureșul Mort, din Parcul Natural Lunca Mureșului, continuă să fie activ și în urma precipitațiilor din ultimele 48 de ore.

„Primul focar s-a manifestat în anul 2025, pe o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați, fiind atunci localizat și limitat. Începând din luna iunie a acestui an, pe fondul secetei prelungite și al vântului, incendiul s-a extins. Suprafața de fond forestier afectată de incendiu este de aproximativ 30 de hectare și este localizată în integralitate în aria naturală protejată”, a transmis Romsilva, într-un comunicat.

Măsurile luate de autorități

Situația este gestionată, la nivelul Prefecturii Arad, de un grup de lucru format din specialiști ai Administrației Parcului Natural Lunca Mureșului, Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Arad, Administrației Naționale Apele Române, Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, Gărzii Naționale de Mediu și ai altor instituții cu atribuții în domeniu.

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Reprezentanții Parcului Natural Lunca Mureșului au explicat ce înseamnă acest incendiu subteran: „Focul arde mocnit, sub pământ, în albia secată a Mureșului Mort (…), afectând însă și vegetația forestieră și riscând să se extindă la suprafețele de pădure din apropiere”.

Administrația Parcului Natural Lunca Mureșului mai susține că, în urma solicitării lor, „pompierii au intervenit deja de șapte ori în zona respectivă, fără a reuși însă să stingă focarul din subteran”. Pentru că nu s-a reușit, aceștia au avansat ideea „inundării artificiale a Mureșului Mort în zona respectivă”.

Astfel, autoritățile din Arad iau în calcul inundarea artificială a zonei cu apă epurată.

„Una dintre soluțiile propuse de Administrația Parcului Natural Lunca Mureșului și agreate în cadrul grupului de lucru este dirijarea apei epurate de la Stația de Epurare Arad către brațul Mureșul Mort, concomitent cu identificarea cât mai exactă a sursei de către ISU Arad, inclusiv cu sprijinul altor inspectorate din țară. În prezent, este așteptat la fața locului un laborator mobil specializat al ISU pentru investigații suplimentare și evaluarea riscurilor”, a precizat Romsilva.

Ce este un incendiu subteran?

Un incendiu subteran este un fenomen neobișnuit și extrem de dăunător, în care arderea are loc sub nivelul solului, fără flăcări deschise la suprafață. Spre deosebire de un incendiu de pădure clasic, unde focul se extinde rapid prin coroana sau vegetația de la suprafață, incendiul subteran arde mocnit în adâncime.

În Parcul Natural Lunca Mureșului, acest fenomen are loc în albia secată a brațului Mureșul Mort. Ani de secetă prelungită au dus la retragerea apei și la uscarea completă a stratului de sedimente. Sub pământ s-au acumulat, astfel, depozite groase de materie organică. Atunci când acest strat organic s-a aprins, focul a început să înainteze lent prin subteran.

Pericolul principal vine din modul în care focul afectează pădurea: arde rădăcinile arborilor din adâncime, făcând ca aceștia să se aprindă de jos în sus sau să se prăbușească din senin.