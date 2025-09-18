Încărcarea cu apă a instalaţiilor de alimentare cu energie termică, concomitent cu probele de presiune la instalațiile interioare se vor face începând de marți, 23 septembrie.

Când începe încărcarea cu apă a instalațiilor în București

Acestea sunt esențiale pentru pregătirea rețelei de termoficare în București pentru noul sezon de încălzire 2025 – 2026.

Procesul va fi etapizat pentru siguranță. Asociațiile de proprietari vor fi notificate în avans prin afișe la intrarea în imobile. Acest lucru le va permite să ia măsuri preventive.

„Încărcarea cu apă a instalaţiilor se va desfășura etapizat, pentru a asigura un proces controlat și sigur. Fiecare asociație de proprietari va fi informată în prealabil, prin afișaj la intrarea în imobil, cu privire la data exactă a încărcării instalației, astfel încât să poată lua din timp toate măsurile necesare pentru prevenirea incidentelor”, a transmis, joi, Termoenergetica.

Compania cere locuitorilor din București să finalizeze la timp lucrările la instalațiile interioare. Acest lucru va preveni incidente precum inundații în apartamente sau subsoluri.

Când se dă drumul la căldură în București

Termoenergetica București reamintește că asociațiile de proprietari sunt responsabile pentru starea instalațiilor interioare proprii. Acestea trebuie să fie funcționale înainte de începerea sezonului de încălzire.

Data exactă pentru începerea furnizării agentului termic în București va fi anunțată ulterior. Aceasta va respecta condițiile legale prevăzute în H.G. nr.425/1994, modificată prin H.G. nr.337/2018.

Potrivit acestora, „începerea perioadei de încălzire pentru consumatorii de tip urban va avea loc după înregistrarea, timp de 3 zile consecutiv, între orele 20.00-6.00, a unor valori medii zilnice ale temperaturii aerului exterior de +10º C sau mai mici”.

Conform articolului 30, alineatul (4) din Legea nr. 325/2006, debranșarea instalațiilor interioare de încălzire sau apă caldă într-un condominiu este interzisă în timpul sezonului de încălzire.

