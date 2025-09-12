Perspective economice

În raportul său, FMI avertizează că inflația va rămâne ridicată până la finalul anului 2026. De asemenea, instituția financiară internațională subliniază riscul unei posibile retrogradări a ratingului de credit suveran al României, din cauza îngrijorărilor legate de implementarea reformelor structurale.

Economia României este așteptată să crească treptat, în ciuda necesității unei consolidări fiscale. Această consolidare este considerată esențială pentru a aborda problema celor două deficite în creștere.

FMI estimează că „PIB-ul real este proiectat să crească cu 1,0 și 1,4 la sută în 2025 și, respectiv, 2026”. Această creștere moderată ar fi susținută de accelerarea investițiilor finanțate prin programul Next Generation EU (NGEU), care ar compensa parțial moderarea consumului privat.

Inflația și riscuri asociate

FMI anticipează că inflația va rămâne ridicată în următoarele 12 luni, înainte de a reveni în intervalul de toleranță al Băncii Naționale a României (BNR) până la sfârșitul lui 2026.

Riscurile pentru perspectivele economice sunt înclinate în jos pentru creștere și în sus pentru inflație. Retrogradarea ratingului de credit suveran rămâne o preocupare, din cauza incertitudinilor legate de implementarea consolidării fiscale planificate pentru 2025-2026.

Reforme fiscale și consolidare

Guvernul României a introdus un pachet amplu de reforme fiscale pentru perioada 2025-2026. Acesta include creșteri ale cotelor de TVA și continuarea înghețării salariilor din sectorul public și a pensiilor în 2026.

FMI consideră că aceste măsuri sunt binevenite, dar subliniază necesitatea implementării lor integrale, împreună cu ajustări suplimentare pe termen mediu, pentru a restabili sustenabilitatea fiscală și încrederea pieței.

FMI estimează că „Pachetul de reforme, dacă va fi implementat integral, este de așteptat să reducă deficitele fiscale primare cu aproximativ 1¼ și 2 puncte procentuale din PIB în 2025 și, respectiv, 2026”.

Necesitatea unor reforme structurale

FMI subliniază importanța avansării reformelor structurale pentru a întări durabil creșterea economică și pentru a debloca fondurile angajate de UE. Instituția recomandă consolidarea cadrului de management al investițiilor publice din România.

De asemenea, FMI sugerează prudență continuă în politicile salariale și de pensii dincolo de 2026. Alte reforme fiscale structurale sunt considerate esențiale pentru îmbunătățirea guvernanței fiscale și a eficienței.

FMI consideră că abordarea prudentă a BNR rămâne adecvată. Instituția recomandă ca reducerile ratei dobânzii să fie reluate doar după ce inflația se află pe o traiectorie ferm descendentă.

Pe termen mediu, FMI sugerează o flexibilitate mai mare a cursului de schimb, care ar spori reziliența economiei la șocuri.

