Insula Anguilla, boom economic în era AI

În ultimii ani, Anguilla, o mică insulă din Caraibe, a devenit un punct focal neașteptat în industria tehnologică globală. Motivul? Adresa sa de internet unică, .ai, care a devenit extrem de căutată odată cu boom-ul inteligenței artificiale (AI).

Conform unui articol al BBC, televiziunea publică din Marea Britanie, numărul de site-uri web .ai a crescut de peste 10 ori în ultimii cinci ani, dublându-se doar în ultimele 12 luni. Această creștere exponențială a adus venituri semnificative pentru Anguilla, o țară cu doar 16.000 de locuitori.

Impactul economic pentru micuța insulă din Caraibe

În bugetul său pentru 2025, guvernul din Anguilla raportează că în 2024 a câștigat 105,5 milioane de dolari est-caraibieni (aproximativ 39 milioane de dolari americani) din vânzarea de nume de domenii.

Aceasta reprezintă aproape un sfert (23%) din veniturile totale ale țării în anul respectiv. Guvernul se așteaptă ca veniturile din .ai să crească la 132 milioane de dolari est-caraibieni în acest an și la 138 milioane în 2026.

În prezent, există peste 850.000 de domenii .ai, comparativ cu mai puțin de 50.000 în 2020, fapt care demonstrează o creștere uriașă a interesului pentru Inteligența Artificială.

Ilie Bolojan a explicat pachetul 2 asumat în Parlament, după ce a amenințat cu demisia: „Propunerea Ministerului Dezvoltării era un fake”
Recomandări
Ilie Bolojan a explicat pachetul 2 asumat în Parlament, după ce a amenințat cu demisia: „Propunerea Ministerului Dezvoltării era un fake”

O firmă americană a semnat un contract cu insula

Pentru a gestiona acest flux de venituri în creștere, Anguilla a semnat în octombrie 2024 un contract pe cinci ani cu Identity Digital, o firmă americană specializată în registre de nume de domenii internet.

La începutul acestui an, Identity Digital a anunțat că a mutat toate domeniile .ai de pe serverele din Anguilla pe propria sa rețea globală de servere. Acest lucru are ca scop prevenirea oricărei întreruperi cauzate de uragane viitoare sau alte riscuri pentru infrastructura insulei.

Prețuri și cerere pentru domeniile .ai vândute de Anguilla

Deși prețurile exacte pentru adresele .ai nu sunt făcute publice, se spune că acestea încep de la aproximativ 150-200 de dolari, cu taxe de reînnoire similare la fiecare doi ani. Numele de domenii mai căutate sunt scoase la licitație, unele ajungând la sute de mii de dolari.

Dharmesh Shah, co-fondator al companiei americane de software Hubspot, a cheltuit recent 700.000 de dolari pentru adresa you.ai. Potrivit jurnaliștilor BBC, Shah a declarat: „Am cumpărat-o pentru că aveam o idee pentru un produs AI care ar permite oamenilor să creeze versiuni digitale ale lor înșiși care ar putea îndeplini sarcini specifice în numele lor”.

Prima sentință în cazul dezvoltatorului imobiliar șantajat de fiul „Mamei Omida”, Viorel Motoi zis Gongoi: „M-ai câștigat ca dușman! Eu am inventat taxele de protecție”
Recomandări
Prima sentință în cazul dezvoltatorului imobiliar șantajat de fiul „Mamei Omida”, Viorel Motoi zis Gongoi: „M-ai câștigat ca dușman! Eu am inventat taxele de protecție”

Perspective de viitor

Creșterea veniturilor din domenii .ai oferă Anguillei o oportunitate de a-și diversifica economia, care se bazează în principal pe turism. Acest lucru este crucial pentru a face insula mai rezistentă la daunele financiare pe care le pot aduce furtunile.

Guvernul speră să folosească aceste venituri pentru a construi un nou aeroport, pentru a îmbunătăți infrastructura publică și accesul la asistență medicală. În timp ce numărul de domenii .ai înregistrate se apropie rapid de un milion, locuitorii din Anguilla speră că acești bani vor fi gestionați în mod responsabil și investiți în viitorul lor.

Istoria insulei Anguilla

Insula Anguilla este un mic teritoriu britanic de peste mări situat în nordul Antilelor Mici, în Marea Caraibelor, la est de Puerto Rico și Insulele Virgine. Are o suprafață de aproximativ 90 km² și o populație de circa 19.000 de locuitori. Capitala insulei este The Valley.

Anguilla are o istorie bogată, fiind locuită inițial de triburi amerindiene înainte de a fi cucerită de britanici în secolul al XVII-lea. De-a lungul timpului, insula a fost scena unor conflicte între britanici și francezi, dar a rămas sub controlul Marii Britanii, devenind în 1980 un teritoriu cu autonomie internă.

Ciprian Grumaz, expert tratate comerciale, după acordul dintre UE și SUA: „Europenii, din păcate, realizează des că nu se pot baza pe cel mai important partener comercial, nici măcar la nivel principial”
Recomandări
Ciprian Grumaz, expert tratate comerciale, după acordul dintre UE și SUA: „Europenii, din păcate, realizează des că nu se pot baza pe cel mai important partener comercial, nici măcar la nivel principial”

Geografic, Anguilla este o insulă plată, formată din coral și calcar, cunoscută pentru plajele sale cu nisip alb și recifurile de corali din jur. Clima este tropicală, cu temperaturi medii lunare de aproximativ 27°C, însă insula este vulnerabilă la uragane.

Economia Anguillei este puternic influențată de turism, datorită frumuseții sale naturale, dar și de venituri provenite din înregistrarea domeniilor de internet cu extensia .ai, care i-a adus venituri substanțiale în contextul creșterii interesului pentru tehnologia inteligenței artificiale.

Limba oficială este engleza, iar populația este în majoritate de culoare neagră, descendenți ai sclavilor aduși în secolul XVII. Religia predominantă este anglicanismul, dar există și alte confesiuni importante.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Ilie Bolojan a explicat pachetul 2 asumat în Parlament, după ce a amenințat cu demisia: „Propunerea Ministerului Dezvoltării era un fake”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Viva.ro
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
La 42 de ani, Ileana Lazariuc întoarce toate privirile când iese pe stradă! Are o siluetă impecabilă, poartă numai ținute de lux și, mai nou, conduce un bolid care costă mai mult decât un apartament / Foto
Unica.ro
La 42 de ani, Ileana Lazariuc întoarce toate privirile când iese pe stradă! Are o siluetă impecabilă, poartă numai ținute de lux și, mai nou, conduce un bolid care costă mai mult decât un apartament / Foto
Mădălina Ghenea, apariție plină de senzualitate la Festivalul de Film de la Veneția 2025! Cum arată ținuta cu care românca a atras toate privirile. Foto
Elle.ro
Mădălina Ghenea, apariție plină de senzualitate la Festivalul de Film de la Veneția 2025! Cum arată ținuta cu care românca a atras toate privirile. Foto
gsp
Prinși în «ofsaid» pe iaht » Fotbalistul a vorbit în premieră despre relația cu angajata de la „Insula Iubirii”
GSP.RO
Prinși în «ofsaid» pe iaht » Fotbalistul a vorbit în premieră despre relația cu angajata de la „Insula Iubirii”
Ruptură definitivă! Florin Răducioiu a anulat nunta și s-a despărțit de Andreea
GSP.RO
Ruptură definitivă! Florin Răducioiu a anulat nunta și s-a despărțit de Andreea
Parteneri
Celebrul actor și prezentator de la PRO TV s-a despărțit de femeia cu care are 3 copii. 18 ani de iubire, făcuți scrum
Libertateapentrufemei.ro
Celebrul actor și prezentator de la PRO TV s-a despărțit de femeia cu care are 3 copii. 18 ani de iubire, făcuți scrum
Cea mai bârfitoare zodie, te vorbește mereu pe la spate. E vicleană și dușmănoasă până în măduva oaselor, ferește-te dacă poți!
Avantaje.ro
Cea mai bârfitoare zodie, te vorbește mereu pe la spate. E vicleană și dușmănoasă până în măduva oaselor, ferește-te dacă poți!
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină
Tvmania.ro
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină

Alte știri

Cum va fi vremea mâine. Prognoza meteo pentru miercuri, 3 septembrie 2025
Știri România 12:00
Cum va fi vremea mâine. Prognoza meteo pentru miercuri, 3 septembrie 2025
Studenții vor protesta și ei pe 8 septembrie, alături de profesori: „Educația este o investiție, nu o cheltuială”
Știri România 11:00
Studenții vor protesta și ei pe 8 septembrie, alături de profesori: „Educația este o investiție, nu o cheltuială”
Parteneri
Cum atacă grăsimea viscerală „ascunsă” organele interne: videoclipul viral care șochează internetul. Pericol și pentru persoanele slabe
Adevarul.ro
Cum atacă grăsimea viscerală „ascunsă” organele interne: videoclipul viral care șochează internetul. Pericol și pentru persoanele slabe
FCSB, gata să transfere fundașul revelație din SuperLiga: „Am discutat cu Gigi Becali și MM Stoica!”. Exclusiv
Fanatik.ro
FCSB, gata să transfere fundașul revelație din SuperLiga: „Am discutat cu Gigi Becali și MM Stoica!”. Exclusiv

Monden

Cum s-a îmbrăcat Andreea Mantea în prima zi de școală a băiatului ei. Vedeta l-a dus pe David tot la școala privată
Stiri Mondene 12:24
Cum s-a îmbrăcat Andreea Mantea în prima zi de școală a băiatului ei. Vedeta l-a dus pe David tot la școala privată
Oana Radu și Șerban Balaban se căsătoresc pe 4 septembrie. Unde va avea loc evenimentul și câți invitați sunt așteptați. „Așa am visat eu”
Stiri Mondene 12:03
Oana Radu și Șerban Balaban se căsătoresc pe 4 septembrie. Unde va avea loc evenimentul și câți invitați sunt așteptați. „Așa am visat eu”
Parteneri
Olivia Steer, gest surprinzător cu puțin timp înainte să se afle de divorțul de Andi Moisescu. Ce decizie a luat fosta prezentatoare
Elle.ro
Olivia Steer, gest surprinzător cu puțin timp înainte să se afle de divorțul de Andi Moisescu. Ce decizie a luat fosta prezentatoare
Nicușor Dan, față în față cu ispita, la Chișinău! Cum s-au pozat împreună președintele României și Cristina Scarlevschi, ispită la Insula Iubirii. Fotografia a stârnit un val de reacții / Foto
Unica.ro
Nicușor Dan, față în față cu ispita, la Chișinău! Cum s-au pozat împreună președintele României și Cristina Scarlevschi, ispită la Insula Iubirii. Fotografia a stârnit un val de reacții / Foto
Rochie scurtă, proaspăt coafată, tocuri, unghii roșii, geantă de peste 10.000 de euro, bijuterii scumpe și un mers de podium. Neașteptat unde a apărut Elena Udrea ca o adevărată divă
Viva.ro
Rochie scurtă, proaspăt coafată, tocuri, unghii roșii, geantă de peste 10.000 de euro, bijuterii scumpe și un mers de podium. Neașteptat unde a apărut Elena Udrea ca o adevărată divă
Parteneri
Prima apariție a Mihaelei Rădulescu în România după moartea lui Felix Baumgartner! Cum a fost surprinsă și mesajul emoționant. „Sunt aici”
TVMania.ro
Prima apariție a Mihaelei Rădulescu în România după moartea lui Felix Baumgartner! Cum a fost surprinsă și mesajul emoționant. „Sunt aici”
Prognoza meteo pentru 1- 29 septembrie. Atmosferă de vară cu temperaturi de peste 30 grade și ploi slabe
ObservatorNews.ro
Prognoza meteo pentru 1- 29 septembrie. Atmosferă de vară cu temperaturi de peste 30 grade și ploi slabe
După Andi Moisescu și Olivia Steer, ÎNCĂ o despărțire uluitoare în showbizul de la noi! Acum a anunțat chiar proaspătul burlac, iubit de toți românii dar cu mare maaare ghinion în iubire!
Libertateapentrufemei.ro
După Andi Moisescu și Olivia Steer, ÎNCĂ o despărțire uluitoare în showbizul de la noi! Acum a anunțat chiar proaspătul burlac, iubit de toți românii dar cu mare maaare ghinion în iubire!
Parteneri
Sfâșietor! Rămasă fără păr, după ședințele de chimioterapie, fosta handbalistă din Liga Florilor a revenit pe teren
GSP.ro
Sfâșietor! Rămasă fără păr, după ședințele de chimioterapie, fosta handbalistă din Liga Florilor a revenit pe teren
Andrei Burcă a numit dezavantajul vieții în China: „Încerc, dar e mai greu” » Cum arată orașul unde evoluează: e aproape cât Bucureștiul
GSP.ro
Andrei Burcă a numit dezavantajul vieții în China: „Încerc, dar e mai greu” » Cum arată orașul unde evoluează: e aproape cât Bucureștiul
Parteneri
Mesaj Ro-Alert pentru nordul județului Tulcea, din cauza războiului din Ucraina
Mediafax.ro
Mesaj Ro-Alert pentru nordul județului Tulcea, din cauza războiului din Ucraina
VIDEO Cutremur de 6 grade cu peste 800 de morți. Alte sute de oameni, dați dispăruți și căutați sub dărâmături
StirileKanalD.ro
VIDEO Cutremur de 6 grade cu peste 800 de morți. Alte sute de oameni, dați dispăruți și căutați sub dărâmături
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Wowbiz.ro
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Promo
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Advertorial
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Advertorial
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Parteneri
Crimă șocantă în Mexic! Esmeralda, o vedetă TikTok, a fost găsită fără suflare într-o camionetă abandonată, alături de întreaga sa familie
Wowbiz.ro
Crimă șocantă în Mexic! Esmeralda, o vedetă TikTok, a fost găsită fără suflare într-o camionetă abandonată, alături de întreaga sa familie
De ce a murit Lina Bina, actrița din filmele pentru adulți, la doar 24 de ani. Ultima ei postare, tulburătoare
StirileKanalD.ro
De ce a murit Lina Bina, actrița din filmele pentru adulți, la doar 24 de ani. Ultima ei postare, tulburătoare
Câți bani câștigă un pescar de crabi, în Norvegia. Se fac angajări printre români, iar salariile nu sunt deloc mici
KanalD.ro
Câți bani câștigă un pescar de crabi, în Norvegia. Se fac angajări printre români, iar salariile nu sunt deloc mici

Politic

Ilie Bolojan, prima reacție despre varianta demisiei din funcția de premier: „Dacă nu se respectă ce am convenit, e greu să exercit poziția”
Politică 10:43
Ilie Bolojan, prima reacție despre varianta demisiei din funcția de premier: „Dacă nu se respectă ce am convenit, e greu să exercit poziția”
Ilie Bolojan a explicat pachetul 2 asumat în Parlament, după ce a amenințat cu demisia: „Propunerea Ministerului Dezvoltării era un fake”
Politică 10:35
Ilie Bolojan a explicat pachetul 2 asumat în Parlament, după ce a amenințat cu demisia: „Propunerea Ministerului Dezvoltării era un fake”
Parteneri
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Spotmedia.ro
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Craiova dă lovitura. Dublu transfer: Mihai Rotaru aduce în Bănie fundașul de națională dorit de Gigi Becali la FCSB, dar și un fotbalist din străinătate. Exclusiv
Fanatik.ro
Craiova dă lovitura. Dublu transfer: Mihai Rotaru aduce în Bănie fundașul de națională dorit de Gigi Becali la FCSB, dar și un fotbalist din străinătate. Exclusiv
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile
Spotmedia.ro
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile