Insula Anguilla, boom economic în era AI

În ultimii ani, Anguilla, o mică insulă din Caraibe, a devenit un punct focal neașteptat în industria tehnologică globală. Motivul? Adresa sa de internet unică, .ai, care a devenit extrem de căutată odată cu boom-ul inteligenței artificiale (AI).

Conform unui articol al BBC, televiziunea publică din Marea Britanie, numărul de site-uri web .ai a crescut de peste 10 ori în ultimii cinci ani, dublându-se doar în ultimele 12 luni. Această creștere exponențială a adus venituri semnificative pentru Anguilla, o țară cu doar 16.000 de locuitori.

Impactul economic pentru micuța insulă din Caraibe

În bugetul său pentru 2025, guvernul din Anguilla raportează că în 2024 a câștigat 105,5 milioane de dolari est-caraibieni (aproximativ 39 milioane de dolari americani) din vânzarea de nume de domenii.

Aceasta reprezintă aproape un sfert (23%) din veniturile totale ale țării în anul respectiv. Guvernul se așteaptă ca veniturile din .ai să crească la 132 milioane de dolari est-caraibieni în acest an și la 138 milioane în 2026.

În prezent, există peste 850.000 de domenii .ai, comparativ cu mai puțin de 50.000 în 2020, fapt care demonstrează o creștere uriașă a interesului pentru Inteligența Artificială.

Recomandări Ilie Bolojan a explicat pachetul 2 asumat în Parlament, după ce a amenințat cu demisia: „Propunerea Ministerului Dezvoltării era un fake”

O firmă americană a semnat un contract cu insula

Pentru a gestiona acest flux de venituri în creștere, Anguilla a semnat în octombrie 2024 un contract pe cinci ani cu Identity Digital, o firmă americană specializată în registre de nume de domenii internet.

La începutul acestui an, Identity Digital a anunțat că a mutat toate domeniile .ai de pe serverele din Anguilla pe propria sa rețea globală de servere. Acest lucru are ca scop prevenirea oricărei întreruperi cauzate de uragane viitoare sau alte riscuri pentru infrastructura insulei.

Prețuri și cerere pentru domeniile .ai vândute de Anguilla

Deși prețurile exacte pentru adresele .ai nu sunt făcute publice, se spune că acestea încep de la aproximativ 150-200 de dolari, cu taxe de reînnoire similare la fiecare doi ani. Numele de domenii mai căutate sunt scoase la licitație, unele ajungând la sute de mii de dolari.

Dharmesh Shah, co-fondator al companiei americane de software Hubspot, a cheltuit recent 700.000 de dolari pentru adresa you.ai. Potrivit jurnaliștilor BBC, Shah a declarat: „Am cumpărat-o pentru că aveam o idee pentru un produs AI care ar permite oamenilor să creeze versiuni digitale ale lor înșiși care ar putea îndeplini sarcini specifice în numele lor”.

Recomandări Prima sentință în cazul dezvoltatorului imobiliar șantajat de fiul „Mamei Omida”, Viorel Motoi zis Gongoi: „M-ai câștigat ca dușman! Eu am inventat taxele de protecție”

Perspective de viitor

Creșterea veniturilor din domenii .ai oferă Anguillei o oportunitate de a-și diversifica economia, care se bazează în principal pe turism. Acest lucru este crucial pentru a face insula mai rezistentă la daunele financiare pe care le pot aduce furtunile.

Guvernul speră să folosească aceste venituri pentru a construi un nou aeroport, pentru a îmbunătăți infrastructura publică și accesul la asistență medicală. În timp ce numărul de domenii .ai înregistrate se apropie rapid de un milion, locuitorii din Anguilla speră că acești bani vor fi gestionați în mod responsabil și investiți în viitorul lor.

Istoria insulei Anguilla

Insula Anguilla este un mic teritoriu britanic de peste mări situat în nordul Antilelor Mici, în Marea Caraibelor, la est de Puerto Rico și Insulele Virgine. Are o suprafață de aproximativ 90 km² și o populație de circa 19.000 de locuitori. Capitala insulei este The Valley.

Anguilla are o istorie bogată, fiind locuită inițial de triburi amerindiene înainte de a fi cucerită de britanici în secolul al XVII-lea. De-a lungul timpului, insula a fost scena unor conflicte între britanici și francezi, dar a rămas sub controlul Marii Britanii, devenind în 1980 un teritoriu cu autonomie internă.

Recomandări Ciprian Grumaz, expert tratate comerciale, după acordul dintre UE și SUA: „Europenii, din păcate, realizează des că nu se pot baza pe cel mai important partener comercial, nici măcar la nivel principial”

Geografic, Anguilla este o insulă plată, formată din coral și calcar, cunoscută pentru plajele sale cu nisip alb și recifurile de corali din jur. Clima este tropicală, cu temperaturi medii lunare de aproximativ 27°C, însă insula este vulnerabilă la uragane.

Economia Anguillei este puternic influențată de turism, datorită frumuseții sale naturale, dar și de venituri provenite din înregistrarea domeniilor de internet cu extensia .ai, care i-a adus venituri substanțiale în contextul creșterii interesului pentru tehnologia inteligenței artificiale.

Limba oficială este engleza, iar populația este în majoritate de culoare neagră, descendenți ai sclavilor aduși în secolul XVII. Religia predominantă este anglicanismul, dar există și alte confesiuni importante.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE