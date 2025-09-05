Samsung a dezvăluit noi dispozitive mobile, inclusiv tabletele premium Galaxy Tab S11 Ultra și Tab S11, precum și smartphone-ul Galaxy S25 FE. Compania se va concentra și pe integrarea inteligenței artificiale în produsele sale.

Lenovo va prezenta consola portabilă de gaming Legion Go 2, cu un procesor mai rapid și un ecran OLED de 8,8 inch, cu o rezoluție de 1.920 x 1.200 pixeli și o rată de reîmprospătare de 144 Hz. De asemenea, va avea 32 de gigaocteți de RAM și doi teraocteți (TB) de stocare. Probabil va rula Windows 11 ca sistem de operare.

Motorola, subsidiara Lenovo, va lansa trei noi smartphone-uri, inclusiv Motorola Edge 60 Neo în 3 culori.

Iar producătorul chinez Dangbei, cunoscut pentru proiectoarele sale laser, va expune un acvariu inteligent, Smart Fish Tank 1 Ultra, controlat de inteligență artificială, care se ocupă automat de hrănirea peștilor, monitorizarea calității apei și a temperaturii și „un sistem de iluminare controlat prin inteligență artificială pentru un ecosistem autosustenabil”.

LG va prezenta un aspirator robot cu funcție de curățare cu abur conceput pentru a îndepărta grăsimea și petele. Aspiratorul dispune de un cip AI pentru a-și adapta activitatea la nivelul de murdărie și a evita obstacolele. De asemenea, vor fi arătate mașini de spălat și uscat inteligente.

Bosch va expune un cuptor cu recunoaștere automată a preparatelor, ai cărui senzori setează independent temperatura și timpul de gătire perfecte, și un pătuț pentru copii care monitorizează semnele vitale. cum ar fi ritmul cardiac și respirator, și declanșează o alarmă dacă un animal de pluș sau o pătură obstrucționează căile respiratorii.

Marca de electronice de larg consum Aurzen va lansa un miniproiector pliabil de 720p cu o autonomie de o oră și jumătate. Dispozitivul se încarcă prin USB-C. Proiectorul încape în buzunar.

Inteligența artificială va juca un rol central la IFA 2025, a 101-a ediție (fosta Internationale Funkausstellung, acum abrevierea pentru „Inovație pentru toți”).

IA este integrată într-o gamă largă de produse pentru consumatori, de la electrocasnice la dispozitive mobile și gadgeturi pentru casă.

