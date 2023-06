INTERVIU EXCLUSIV. Mărturie din Herson, după distrugerea barajului. „40 de oameni au urcat pe acoperiș, iar în jur pluteau cadavre. Rudele din Odesa spun că marea le-a adus canapele de la noi”

Distrugerea unui baraj din sudul Ucrainei a însemnat pierderi de vieți omenești, case dărâmate, mobilă, haine, materiale de construcții, foarte mult gunoi și mine periculoase, care au ajuns în Marea Neagră.

Locuitorii orașului Herson, care au pierdut tot ce au agonisit, sunt victime, dar și observatori ai unei tragedii comparative: ei știu ce se întâmplă în stânga Niprului, în zona controlată de ruși. Acolo poți să vezi bătrâni și tineri condamnați la moarte, cadavre plutind în jurul blocurilor și multă disperare, povestește pentru Libertatea Volodimir Puziriov, managerul Fundației de Binefacere „Obiednania” (Unitate) din orașul Herson.

Foto: Volodimir Puziriov

Al doilea cel mai mare șoc din viață după declanșarea invaziei

„Distrugerea barajului din Nova Kahovka a fost un mare șoc pentru toți locuitorii regiunii noastre. A fost al doilea cel mai mare șoc din viață după lansarea invaziei la scară largă a Rusiei asupra Ucrainei”, spune Volodimir Puziriov.

Recomandări Filmul crimei din Sectorul 4. Bărbatul căutat pentru crimă i-a mărturisit mamei sale că a omorât-o pe fetiţa de 12 ani

Potrivit reprezentantului mișcării de voluntari din sudul Ucrainei, locuitorii regiunii nu-și pun întrebarea cine a distrus barajul, pentru că își aduc aminte de torturile și persecutările din Herson din perioada celor nouă luni de ocupație a orașului.

Ei mai știu ce înseamnă bombardarea zilnică a orașului. De 6 luni vin proiectile din partea stângă a Niprului, controlată de Rusia.

„După toate acele grozăvii, spre deosebire de cei care se află departe de Ucraina, nici nu punem la îndoială faptul că Rusia a distrus în mod intenționat barajul. E un loc comun aici. Oamenii din zonă înjură Rusia lui Putin”, descrie Puziriov situația din regiunea Herson.

Foto: Volodimir Puziriov

Cum e la ruși?

Voluntarul Puziriov, în trecut operator video, susține că dacă inundarea localităților din regiunea Herson s-ar fi produs într-un alt context sau până la război, oamenii ar fi fost mult mai disperați.

„Cei care locuiesc în Herson, în dreapta Niprului, s-au liniștit foarte repede după unda de șoc cauzată de distrugerea barajului. Unii nu mai au case, apartamente, serviciu, nu mai au nimic", susține Puziriov.

„Dar când au vorbit prin telefon cu cei din stânga Niprului și au aflat că rușii le-au abandonat, când au auzit ce se întâmplă acolo, au înțeles că răul cel mare este departe de ei. Totul se cunoaște în comparație”.

Bătrâni și tineri condamnați la moarte. „Bărcile au schimbat mașinile”

În stânga Niprului, oamenii nu au posibilitatea să fie evacuați, nimeni nu le vine în ajutor, potrivit managerului Fundației de Binefacere „Obiednania” din Herson.

„Unii bătrâni care nu au dorit să părăsească zona când a fost posibil au încercat să ajungă în Crimeea, să fugă de apă, dar organele de ocupație le-au spus să aștepte pe acoperișuri. Unora le-a fost interzisă evacuarea pentru că nu au obținut cetățenia rusă. Multe case s-au dărâmat, iar bătrâni și tineri urcați în pod sau pe acoperiș s-au înecat. Nu mai vorbesc de animale domestice”, povestește voluntarul.

Foto: Volodimir Puziriov

„Pe acoperișul unui bloc vechi erau 40 de persoane, apa ajungea încet la ei. În jurul blocului pluteau cadavrele ucrainenilor înecați. După toate acestea, când vezi că la noi, în Herson, bărcile au schimbat mașinile, ți se pare că suntem bine”, arată voluntarul. Recomandări Înregistrări șocante într-un dosar DIICOT. Doi angajați se plâng că șefii le-au băgat pe gât, de la firmele de casă, cantități uriașe de produse de birotică: „Două milioane cinci sute de coli”

Canapele, frigidere și mine din Herson, ajunse în Marea Neagră

Potrivit managerului Fundației de Binefacere „Obiednania” din Herson, în Marea Neagră au ajuns canapele, frigidere și alte lucruri din localitățile inundate după distrugerea barajului.

„Îmi trimit rudele din Odesa fotografii cu mobilă care plutește pe mare, dar cel mai trist este că apa a mișcat minele instalate de ruși în stânga Niprului. Acestea au ajuns în zona Odesei. De asemenea, din Herson în Odesa au ajuns bucăți de tablă, materiale de construcții, haine, jucării și multe altele”, povestește voluntarul.

Managerul fundației de binefacere din sudul Ucrainei susține că în unele râuri secate de zeci de ani a apărut din nou apă după distrugerea barajului.

Mișcările de voluntari și autoritățile nu erau pregătite

În ciuda faptului că președintele Volodimir Zelenski a vorbit încă de anul trecut despre minarea barajului din Nova Kahovka, mișcările de voluntari și autoritățile nu erau pregătite pentru o astfel de catastrofă.

„Ne-am organizat rapid și am încercat să divizăm munca: unii se ocupă de salvarea animalelor, alții – de evacuarea populației. Unele asociații aduc apă și hrană, altele – haine. Organizația noastră a sprijinit eforturile salvatorilor – am adus bărci, am căutat pompe de apă. Autoritățile ne spun de ce au nevoie și noi căutăm donatori. Deja am primit o solicitare pentru soluții de dezinfectare care vor fi foarte necesare după ce nivelul apei va scădea. Vor fi alte provocări epidemiologice cu care ne vom confrunta în viitor”, menționează, pentru cititorii Libertatea, Volodimir Puziriov.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Militarii din Bahmut vor să trimită ajutoare în regiunea Herson

Managerul fondului de binefacere susține că după distrugerea barajului în Ucraina a apărut un fenomen unic – dacă în trecut, voluntarii îi sunau pe militari și îi întrebau de ce ar avea aceștia nevoie, acum, armata echipată de Occident se gândește cum să ajute locuitorii zonei inundate.

„Ne sună militarii noștri care luptă la Bahmut și ne întreabă dacă avem nevoie de bărci gonflabile, medicamente, bani, haine sau hrană. Este inițiativa lor, noi nu dorim să lăsăm armata fără resurse și sperăm să ne descurcăm”, a mai spus Volodimir Puziriov.

