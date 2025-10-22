Proiectul, care este discutat la modul concret în MApN de aproape doi ani, prevede crearea unui cadru legal care să permită cetățenilor să facă armata pe timp de pace și în mod voluntar. Acest lucru se va face prin introducerea unui nou concept, „soldat/gradat voluntar în termen, în structurile Ministerului Apărării Naţionale”. Scopul este oferirea unei opțiuni de pregătire militară pentru cei interesați, fără a reinstitui serviciul militar obligatoriu.

Voluntariatul se adresează cetăţenilor români, bărbaţi şi femei, cu vârste cuprinse între 18 şi 35 de ani și constă în participarea la un program de pregătire militară cu durata de până la 4 luni.

Pe timpul participării la programul de pregătire militară, voluntarii vor primi gratuit cazare, hrană, asistenţă medicală şi medicamente, precum şi o soldă lunară, dar nu s-a precizat concret câți bani înseamnă pentru un soldat.

Totuși, la finalul programului de pregătire militară, participanții vor primi o indemnizație echivalentă cu 3 salarii medii brute și vor fi înregistrați de centrele militare ca parte din rezerva operațională a armatei.

Potrivit celor mai recente date comunicate de INS, salariul mediu brut lunar în România era în luna august de 9.000 de lei.

Prin urmare, la sfârșitul programului de pregătire, fiecare voluntar va primi aproximativ 16.000 de lei net, adică „bani în mână”.

Proiectul mai prevede că, dacă cineva este deja angajat, dar dorește să efectueze stagiul militar voluntar timp de 4 luni, va face acest lucru fără să își piardă locul de muncă, angajatorul fiind obligat să suspende temporar contractul de muncă.

