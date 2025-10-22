„Șansa României este înțelepciunea rusească”

„Aud astăzi că un om trimis în judecată pentru complicitate la tentativă de acțiuni contra ordinii constituționale, pentru propaganda fascistă în spațiul public, îmi cere demisia. Mie și comandanților militari. Este același om care spunea că «șansa României este înțelepciunea rusească» și că scutul antirachetă de la Deveselu este o rușine a diplomației. Un individ care se crede mare lider, dar folosește replici din Stăpânul Inelelor, spuse pe un ton grav”, a scris ministrul pe pagina sa de socializare.

A lăudat un dictator

În continuare, Moșteanu arată că Georgescu, cel care acum cere „onoare” de la Armata României este „omul care laudă un dictator responsabil pentru zeci de mii de morți, omul care justifică agresiunea Rusiei îndrăznește să vorbească despre trădare”.

„România nu are nevoie de lecții de patriotism de la cei aflați în subordinea Kremlinului. România are nevoie de o armată puternică, bine pregătită, capabilă să descurajeze orice agresiune. De militari respectați. De adevăr. Și în acesta direcție lucrez zilnic, eu cu colegii mei de la Ministerul Apărării”, spune Ionuț Moșteanu.

Totodată, acesta îi transmite lui Călin Georgescu: „Patriotismul nu înseamnă să ridici ode unui om care conduce un război crud și nedrept, ci să vrei o Românie puternică, sigură, respectată în NATO și în Uniunea Europeană. Oricât și-ar dori unii să fim izolați și singuri, noi alegem să fim parte dintr-o lume liberă. Îi supără investițiile în industria de apărare și noile legi menite să promoveze armata în rândul tinerilor. România merge înainte cu aliații ei, nu cu cei care o subminează din interior în mod constant, în interesele Rusiei”.

Georgescu acuză înaltă trădare după mobilizarea rezerviștilor

Călin Georgescu s-a prezentat marți dimineață, 21 octombrie, la Judecătoria Sectorului 1, în primul dosar în care este judecat, respectiv pentru promovarea unor idei fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe. Magistrații trebuie să decidă dacă îi mențin măsura controlului judiciar.

Câștigătorul turului 1 la prezidențiale din 2024, alegeri anulate apoi de CCR, a cerut la ieșirea din instanță demiterea ministrului apărării, Ionuț Moșteanu, din cauza discuțiilor iscate de mobilizarea rezerviștilor.

„Am văzut și eu, cum ați văzut și dumneavoastră, circul și penibilitatea mobilizării rezerviștilor din România. Este o rușine. A văzut asta și partenerul nostru strategic, Statele Unite, au văzut și dușmanii neputința noastră într-o organizare militară la nivel național. De aceea, consider că ministrul apărării naționale și toți comandanții militari ai acestei acțiuni trebuie demiși imediat. Iar justiția să clarifice acest act, pe care eu îl consider de înaltă trădare. Incompetența are efecte strategice negative”, a spus Georgescu.

„Armata din cântecul Vama Veche nu mai există”

Peste 10.000 de rezerviști, inclusiv foști militari profesioniști și militari în termen, au fost convocați la „MOBEX 2025 București-Ilfov”, început pe 12 octombrie. Unii dintre ei au fost impresionați de armata română.

Exercițiul „MOBEX 2025 București-Ilfov” face parte din pregătirea legală a rezervei operative, iar absența nemotivată poate fi sancționată cu amendă.

Valentin Haicu, prezent la exercițiu, a relatat pe Facebook: „Eram tare curios să văd cum a evoluat armata în cei 20 de ani care au trecut de când am fost și eu 6 luni pe acolo. Și m-a uimit în sensul bun. Armata din cântecul lui Vama Veche nu mai există”.













