Călin Georgescu a cerut demiterea ministrului Ionuț Moșteanu

Câștigătorul turului 1 la prezidențiale din 2024, alegeri anulate apoi de CCR, a cerut la ieșirea din instanță demiterea ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, din cauza discuțiilor iscate de mobilizarea rezerviștilor.

„Am văzut și eu, cum ați văzut și dumneavoastră, circul și penibilitatea mobilizării rezerviștilor din România. Este o rușine. A văzut asta și partenerul nostru strategic, Statele Unite, au văzut și dușmanii neputința noastră într-o organizare militară la nivel național. De aceea, consider că ministrul Apărării Naționale și toți comandanții militari ai acestei acțiuni trebuie demiși imediat. Iar justiția să clarifice acest act, pe care eu îl consider de înaltă trădare. Incompetența are efecte strategice negative”, a spus Georgescu.

„Referitor la Curtea de Apel de astăzi, nu vă temeți. Nu mor caii când vor câinii. Trăim o vreme în care dreptatea se lasă așteptată și pe acest considerent un singur lucru, unul singur este mai hidos decât hoția, și anume legea fără dreptate. De aceea, eu le transmit pseudoculților, deținătorilor de putere ilegală astăzi în România, un singur lucru, și anume: Ați pierdut lupta cu istoria. Punct”, a adăugat el.

Până acum, procesul lui Călin Georgescu din acest prim dosar a fost amânat de două ori pentru că Judecătoria Sectorului 1 era în grevă și activitatea de judecare a dosarelor suspendată, totul din cauza proiectului de lege privind pensiile magistraților care ar putea fi tăiate de Guvernul Bolojan.

Amintim că aproximativ 10.000 de rezerviști au fost chemați recent la unități militare pentru exerciții de instrucție și trageri, în cadrul „Mobex 2025”. Unii dintre participanți au reclamat însă probleme organizatorice.

Prima trimitere în judecată a lui Călin Georgescu, pentru propagandă legionară, în iulie

La alegerile prezidențiale din 24 noiembrie 2024, Călin Georgescu (independent) și Elena Lasconi (USR) au obținut cele mai multe voturi, calificându-se în turul 2. Surprinzător, Marcel Ciolacu, fostul premier și președinte PSD, deși era favoritul sondajelor, a ieșit pe locul 3.

Pe 6 decembrie, Curtea Constituțională a anulat rezultatele primului tur, câștigat surprinzător de Călin Georgescu, după ce documente desecretizate și prezentate în ședința CSAT au arătat că Georgescu a beneficiat de finanțări dubioase, promovări suspecte pe TikTok pentru creșterea rapidă a popularității și ingerințe ale Rusiei în procesul electoral.

Pe 26 februarie, fostul candidat la prezidențiale a fost ridicat din trafic și dus la Parchetul General, care a stabilit că a comis mai multe infracțiuni, inclusiv instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale, după ce CCR a anulat primul tur al alegerilor prezidențiale. El a mai fost acuzat că a pus la cale un plan de destabilizare a României cu ajutorul mercenarilor conduși de Horațiu Potra. În aceeași zi, a fost plasat sub control judiciar, care a fost prelungit succesiv.

Ulterior, prin decizia BEC și a CCR, Călin Georgescu nu a mai avut voie să candideze pe 4 mai, în primul tur la alegerile prezidențiale 2025.

Pe 2 iulie, procurorii Parchetului General au anunțat că au finalizat cercetările și l-au trimis în judecată pe Călin Georgescu în acest prim dosar. Anchetatorii l-au acuzat de promovarea cultului unor persoane vinovate de crime de război, dar și de promovarea de idei și concepții legionare, cu referire la Ion Antonescu, fostul conducător al statului din perioada septembrie 1940 – august 1944, și Corneliu Zelea Codreanu, fost lider legionar.

A doua trimitere în judecată, pentru tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale, în septembrie

Pe 8 decembrie 2024, la două zile după ce CCR a anulat primul tur al alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024, Horaţiu Potra a fost oprit de polițiști în trafic în comuna Măneşti, judeţul Prahova. În maşina Mercedes, condusă de Andrei Florin Lup și în care pasager era Horațiu Potra, a fost găsit un arsenal de război cu care venea spre București.

La sfârșitul lunii februarie 2025, anchetatorii au făcut percheziții în Sibiu, Mureș, Timiș, Ilfov și Cluj, în dosarul legat de finanțarea campaniei electorale a lui Călin Georgescu, și au găsit un nou arsenal militar: zeci de grenade defensive și ofensive, un lansator de grenadă, zeci de pistoale și pistoale-mitralieră, o pușcă-mitralieră, sute de cartușe și materiale explozive. Procurorii au spus atunci că Potra și mercenarii voiau să se infiltreze în protestele organizate în București imediat după anularea alegerilor pentru a crea haos.

Pe 28 februarie 2025, Înalta Curte a decis arestul preventiv pentru oamenii din cercul lui Călin Georgescu, inclusiv mercenarul Potra, în dosarul privind acțiuni contra ordinii constituționale. Pentru că Potra nu a fost găsit, a fost emis mandat de arestare în lipsă. Numai că, după 6 luni, mercenarii lui Potra au fost puși în libertate chiar la cererea procurorilor care ceruseră arestul preventiv.

Pe 16 septembrie 2025, Călin Georgescu a fost trimis în judecată și în acest al doilea dosar, pentru complicitate la tentativă de acţiuni împotriva ordinii constituţionale şi comunicarea de informaţii false, alături de Horațiu Potra. Rechizitoriul procurorilor de la Parchetul General, consultat de Libertatea, descrie mecanismul prin care rețeaua pusă la punct de Horațiu Potra și Călin Georgescu a lucrat pentru „răsturnarea ordinii constituționale” și „punând în pericol siguranța națională”.

Între timp, pe 24 septembrie 2025, șeful grupării de mercenari din Congo, Horațiu Potra, a fost prins pe teritoriul Emiratelor Arabe Unite, mai precis la Dubai. Mai departe, urmează formalitățile de extrădare, dar nu se știe la acest moment cât vor dura.

Produsul vândut de Lidl cu 179 de lei, în săptămâna 20-26 octombrie 2025, pe care orice român ar trebui să-l aibă în casă
Știri România 12:19
Produsul vândut de Lidl cu 179 de lei, în săptămâna 20-26 octombrie 2025, pe care orice român ar trebui să-l aibă în casă
Un profesor din Brașov, acuzat că lua șpagă 500 de euro de la studenți și angajați din MAI, a fost trimis în judecată de DGA
Știri România 10:48
Un profesor din Brașov, acuzat că lua șpagă 500 de euro de la studenți și angajați din MAI, a fost trimis în judecată de DGA
Eric Schmidt, fostul CEO Google, în mijlocul unui scandal de abuz. Fosta amantă cu 39 de ani mai tânără a lansat acuzații împotriva lui
Stiri Mondene 12:24
Eric Schmidt, fostul CEO Google, în mijlocul unui scandal de abuz. Fosta amantă cu 39 de ani mai tânără a lansat acuzații împotriva lui
Ce se întâmplă cu Oana Zăvoranu la câteva luni după apariția la Pro TV. „Soțului meu îi transmit acum că-l iubesc foarte mult”
Stiri Mondene 12:24
Ce se întâmplă cu Oana Zăvoranu la câteva luni după apariția la Pro TV. „Soțului meu îi transmit acum că-l iubesc foarte mult”
DIICOT a extins ancheta în dosarul Nordis, în care Laura Vicol și Vladimir Ciorbă au fost inculpați. Sunt aproape 1.000 de păgubiți și un prejudiciu total de 75 milioane de euro
Politică 11:57
DIICOT a extins ancheta în dosarul Nordis, în care Laura Vicol și Vladimir Ciorbă au fost inculpați. Sunt aproape 1.000 de păgubiți și un prejudiciu total de 75 milioane de euro
Călin Georgescu acuză înaltă trădare după mobilizarea rezerviștilor: „Nu mor caii când vor câinii. Ați pierdut lupta cu istoria”
Politică 11:26
Călin Georgescu acuză înaltă trădare după mobilizarea rezerviștilor: „Nu mor caii când vor câinii. Ați pierdut lupta cu istoria”
