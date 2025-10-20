Experiența rezerviștilor la MOBEX 2025

Exercițiul „MOBEX 2025 București-Ilfov” face parte din pregătirea legală a rezervei operative, iar absența nemotivată poate fi sancționată cu amendă.

Valentin Haicu, prezent la exercițiu, a relatat pe Facebook: „Eram tare curios să văd cum a evoluat armata în cei 20 de ani care au trecut de când am fost și eu 6 luni pe acolo. Și m-a uimit în sensul bun. Armata din cântecul lui Vama Veche nu mai există.”

„Tot personalul a fost deosebit de politicos cu toții rezerviștii. Chiar și cu cel venit beat (la 7 dimineața ?!?!). Desigur l-au trimis acasă, dar au făcut-o foarte politicos.”

Haicu a descris procesul de înregistrare și echipare: „După ce am trecut de înregistrare, verificarea medicală și psihologică, ne-au distribuit uniforme noi-nouțe fix pe mărimea fiecăruia. Chiar și gradele erau pregătite.”

Transport și securitate

Participanții au fost transportați cu autocarul armatei, cu escortă de la Poliția Militară.

Haicu a oferit și un sfat de siguranță pentru șoferi: „Niciodată și sub nicio formă nu intra în mijlocul unui convoi militar chiar dacă trece pe banda de lângă tine și ți se pare că ar merge mai repede…”

La poligon, rezerviștii au asistat la prezentări de arme moderne, inclusiv HIMARS, și au participat la exerciții de tragere.

Haicu a relatat cu entuziasm: „Am fost superbucuros să simt live arma care a schimbat soarta războiului din Ucraina. Apoi am făcut un exercițiu de tragere. Bucuros să raportez că nu mi-am ieșit din mână și am nimerit 16 din 16.”

Impresionat de profesionalismul cadrelor militare

Valentin Haicu a apreciat modul în care a fost tratat de personalul militar: „Foarte bine organizat totul. Ce m-a uimit maxim a fost cât de politicoase și atente au fost toate cadrele cu noi. De la soldații care ne dirijau până la comandantul unității. Pare că mai degrabă a fost un exercițiu de PR. Și l-au trecut cu brio.”

Alții, în schimb, au relatat că experiența a fost „lipsită de coerență”.

Și CTP a criticat exercițiile de mobilizare a rezerviștilor organizate de Ministerul Apărării Naționale (MApN), într-o postare pe Facebook.

Ministerul Apărării a clarificat că MOBEX 2025 nu a reprezentat o mobilizare reală, ci un exercițiu planificat conform legislației privind pregătirea rezervei operative.

Scopul principal a fost instruirea rezerviștilor, testarea echipamentului modern și verificarea capacității de reacție în cadrul unităților militare.

