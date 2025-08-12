Pană majoră de curent în Irak

Irakul a fost lovit de o pană de curent majoră luni, lăsând mare parte din țară fără electricitate publică timp de câteva ore. Temperaturile-record și canicula extremă ar fi principalul motiv care a dus la pana de curent.

În această țară cu 46 de milioane de locuitori, majoritatea gospodăriilor se bazează pe generatoare pentru a face față întreruperilor frecvente de curent. Valul actual de căldură este așteptat să continue încă o săptămână, conform serviciilor meteorologice.

Cauza penei de curent

Ministerul Energiei Electrice a explicat că două linii de transmitere s-au oprit luni după-amiază din cauza căldurii intense și a cererii crescute. Acest lucru a provocat „o pierdere bruscă și accidentală în rețea de peste 6.000 de megawați”, ducând la oprirea centralelor electrice.

Situația a fost agravată de afluxul de pelerini în provincia Kerbala pentru sărbătoarea religioasă Arbain, care a pus presiune suplimentară pe rețeaua electrică.

Eforturi de restabilire a energiei

Autoritățile au anunțat că echipele lucrează la restabilirea treptată a rețelei. Energia a început să fie restabilită în unele provincii sudice, dar pentru altele nu s-au oferit estimări clare.

Kurdistanul autonom, în nordul țării, nu a fost afectat de această pană, beneficiind de o rețea electrică modernizată care furnizează energie 24 de ore pe zi pentru o treime din populația sa.

O problemă recurentă din pricina căldurii

Problemele cu electricitatea sunt o sursă constantă de frustrare pentru irakieni. Deși țara este bogată în hidrocarburi, infrastructura sa este degradată, iar corupția și politicile publice deficitare agravează situația.

Întreruperile de curent din timpul verii provoacă adesea proteste și nemulțumiri față de elitele aflate la putere. În plus, seceta care afectează țara de cinci ani înrăutățește penuria de apă și afectează grav agricultura.

Impactul schimbărilor climatice

Purtătorul de cuvânt al serviciilor meteorologice, Amer al-Jaberi, a explicat că în Irak, canicula este „mai intensă și mai frecventă” decât în secolul XX, din cauza schimbărilor climatice și a factorilor umani. Emisiile de gaze și fumul degajat de generatoarele private contribuie la creșterea temperaturilor.

Pentru a elimina întreruperile de energie electrică, Irakul ar trebui să producă aproximativ 55.000 MW în perioadele de vârf de consum. În iulie 2023, centralele electrice irakiene au atins pentru prima dată pragul de 28.000 MW, dar acest nivel rămâne insuficient pentru nevoile țării.

În ciuda dependenței de generatoare private, acestea nu sunt întotdeauna suficiente pentru a alimenta toate aparatele electrocasnice, în special aparatele de aer condiționat atât de necesare în timpul valurilor de căldură.

Cea mai mare temperatură înregistrată vreodată în Irak

Cea mai mare temperatură înregistrată vreodată în Irak este de 53,9 grade Celsius, măsurată în iulie 2016. Alte valori ridicate includ 53 de grade Celsius la Nasiriya și 51,8 grade Celsius în Bagdad. Aceasta reprezintă maxima absolută istorică oficială în țară.

Când se înregistrează maxime-record în Irak

Cele mai ridicate temperaturi înregistrate în Irak au fost raportate în general în lunile iulie și august, perioade în care canicula atinge apogeul.

Temperaturile maxime pot ajunge la peste 50°C, iar recordul absolut de 53,9°C a fost măsurat în iulie 2016 în Basra. În această perioadă, temperaturile din Bagdad și alte regiuni sudice depășesc frecvent 45… 50°C, însoțite de nopți foarte calde, cu minime ce nu scad sub 30°C sau chiar 36°C în unele cazuri.

Cele mai mici temperaturi din Irak

Cele mai scăzute temperaturi înregistrate vreodată în Irak variază în funcție de zonă, dar în regiunile muntoase nordice ale țării, cum ar fi Sulaymaniyah, minima poate coborî până la aproximativ 1… 2 grade Celsius noaptea în perioada iernii.

În zonele de nord (Mosul, Kirkuk), temperaturile nocturne pot scădea până la circa 5… 7°C, iar în centrul Irakului, inclusiv Bagdad, minima nocturnă de iarnă este în jur de 10°C. În Bagdad, minima istorică raportată a fost de circa -11°C.

Motivele din spatele temperaturilor-record din Irak

Recordul de 53,9°C înregistrat în Irak, la Basra, este influențat de mai mulți factori caracteristici zonelor deșertice și climatului extrem din Orientul Mijlociu:

Climatul deșertic specific regiunii, cu veri foarte fierbinți și uscate, favorizează creșterea accentuată a temperaturilor în lunile de vară. Aceste zone au temperaturi medii care depășesc frecvent 40°C în perioadele caniculare.

Topografia și amplasarea geografică în zone joase, adesea aproape de nivelul mării sau chiar sub nivelul mării (ca de ex. Death Valley în SUA, un alt punct extrem), contribuie la acumularea de căldură intensă.

Lipsa umidității și precipitațiilor în această perioadă, care redusă cantitativ și concentrată în alte regiuni, face ca evaporarea și răcirea naturală să fie minime.

Creșterea globală a temperaturilor și schimbările climatice accentuează frecvența și intensitatea valurilor de căldură, făcând ca temperaturile extreme să devină mai frecvente și mai intense.

Influențe locale, precum suprafețele asfaltate sau betonate și impactul urban (insula de căldură urbană), pot suplimenta efectul temperaturilor ridicate.

Aceste elemente combinate duc la valori extreme de temperatură în spații precum Basra în Irak, unde s-au înregistrat 53,9°C, comparabil cu alte recorduri recente de peste 53°C din Kuweit sau Iran.

