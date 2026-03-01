Bucurie, în ciuda incertitudinii

Moartea ayatollahului, care a condus Iranul cu mână de fier timp de aproape 40 de ani, marchează un moment istoric pentru regimul teocratic al țării.

Deși perspectiva unor noi atacuri asupra Iranului a umbrit parțial atmosfera, numeroși iranieni, atât din țară, cât și din diaspora, au salutat vestea cu bucurie.

Serviciile de telecomunicații, inclusiv liniile telefonice fixe și mobile, au fost întrerupte în întreaga țară, îngreunând evaluarea reacțiilor populației. Potrivit rapoartelor inițiale, mai mult de 100 de persoane au fost ucise în prima zi de lovituri.

Scene de sărbătoare în stradă



Pe străzile din Teheran, dar și în alte orașe precum Isfahan și Shiraz, s-au format grupuri spontane de oameni care dansau, cântau și scandau «libertate, libertate».

الشعب الإيراني يخرج مبتهجا وفرحا إلى الشوارع للاحتفال بمقتل خامنئي pic.twitter.com/IB6B90EGC0 — Mohamad Ahwaze (@MohamadAhwaze) February 28, 2026

În conversații video cu The New York Times, trei locuitori din capitală au descris entuziasmul din cartierele lor: „Am țipat, am dansat cu vecinii noștri și am râs”, a declarat Sara, o femeie de 53 de ani. Recent, ea și familia sa participaseră la protestele față de regim, unde au fost atacați cu bastoane și gaze lacrimogene de forțele de ordine.

GeoConfirmed Iran.



People chanting - Celebrations through the Foolad Shahr area in Isfahan with joy and jubilation over the killing of Khamenei.



Rough location - 32.48169, 51.39167

F9JR+MMF Fuladshahr, Isfahan Province, Iran



GeoLocated by @Mitch_Ulrich



Geolocation:… https://t.co/iv9TlSPPfS — GeoConfirmed (@GeoConfirmed) February 28, 2026

În orașul kurd Abdanan, unde represiunea protestelor a fost intensă, tinerii au ieșit pe străzi cu mașinile lor, făcând semne de victorie și aclamații.

Un videoclip verificat de The New York Times arată oameni dărâmând un monument cu silueta ayatollahului Khamenei, în timp ce în jurul lor ardeau focuri.

Chiar dacă mulți au sărbătorit sfârșitul regimului autoritar al lui Khamenei, susținătorii acestuia, care îl considerau o figură religioasă venerată, au exprimat durere pe rețelele sociale. Totuși, străzile au rămas lipsite de manifestații din partea acestora.

„Khamenei s-a dus în iad”, a strigat un bărbat de pe acoperișul său, într-un videoclip distribuit de BBC Persian. Moartea liderului a redeschis răni vechi pentru familiile celor care și-au pierdut apropiații în timpul regimului său.

Dr. Mohsen Assadi Lari, fost oficial al Ministerului Sănătății, care și-a pierdut doi copii când Gărzile Revoluționare Islamice au doborât un avion ucrainean în 2020, a postat fotografia acestora pe rețelele sociale, însoțită de mesajul: „Vom îndura iarna, primăvara este aproape”.

Iranienii din diaspora au participat la celebrare alături de familiile lor, prin apeluri video. Homayoun, stabilit în Paris, a desfăcut o sticlă de șampanie. În Los Angeles, Shadi a băut șampanie cu prietenii, iar Shirin, din Maryland, a dansat cu entuziasm pe muzică dată la maximum.

„Sunt atât de fericită”, a spus Shirin. „Nu știu ce să fac. Este real? Mulțumesc lui Dumnezeu că sunt în viață să trăiesc această zi”.





Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE