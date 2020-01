De Andreea Radu,

Televiziunea de stat a Iranului a transmis momentul în care steagul a fost arborat, sâmbătă, deasupra moscheii Jamkaram, din orașul sfânt Qom.

În islamul șiit (Shia), steagul roșu, care a fost fluturat și în timpul demonstrațiilor care au avut loc în aceste zile la Teheran, simbolizează sângele vărsat pe nedrept și simbolizează o chemare la răzbunarea celui ucis, precizează Daily Mail.

Iran unfurls red flag over mosque to signal they are ready for war



Red Flag is hoisted on top of Masjid E Jimkaran. Never before in the history of Iran has a red flag been hoisted on this most significant mosque in #Iran pic.twitter.com/IL85paMkQf