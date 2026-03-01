Avertismentul unui fost general israelian

Renumitul expert israelian în securitate și informații a declarat că forțe „latente” pro-regim ar putea desfășura atacuri teroriste pentru a destabiliza SUA și aliații săi, potrivit publicației britanice Metro.

Ministerul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a promis, de asemenea, că repercusiunile asasinării lui Ali Khamenei „se vor extinde la nivel global”. Fostul lider suprem iranian, care avea 86 de ani, a fost găsit mort sub dărâmături în urma unui atac aerian desfășurat sâmbătă asupra complexului său.

Yossi Kuperwasser, fost șef al Diviziei de Cercetare din cadrul Corpului de Informații al Forțelor de Apărare ale Israelului, a spus că regimul iranian are susținători în întreaga lume. „Regimul are celule inactive care ar putea încerca să desfășoare atacuri teroriste. Aceste celule sunt răspândite pe tot globul pentru o asemenea eventualitate și probabil că acum se lucrează la activarea lor”, a spus el pentru Metro.

El a adăugat: „Aceste atacuri și alte măsuri vor avea ca scop destabilizarea și impunerea unui preț celor responsabili pentru ceea ce i s-a întâmplat lui Khamenei.”

Agenți inactivi „în Statele Unite și în alte părți”

Fostul general, care conduce acum Institutul din Ierusalim pentru Strategie și Securitate, a spus că aceste celule inactive sunt prezente „în Statele Unite și în alte părți” unde există comunități iraniene dizidente.

Avertismente similare au fost formulate și de un parlamentar german care supraveghează comisia parlamentară pentru informații. Marc Henrichmann a declarat pentru ziarul Sueddeutsche Zeitung: „Regimul iranian a demonstrat în repetate rânduri în trecut că își desfășoară acțiunile teroriste dincolo de propriile granițe. Măsuri de represalii, inclusiv prin intermediul celulelor iraniene inactive din Europa, nu pot fi excluse”.

Kuperwasser a indicat confruntările violente dintre protestatari și poliție din Karachi, Pakistan, drept un semn al influenței regimului iranian în străinătate. O mulțime formată din sute de demonstranți pro-iranieni a luat cu asalt consulatul SUA din capitala pakistaneză, vandalizând proprietatea și incendiind părți ale clădirii. Cel puțin nouă protestatari ar fi fost uciși și zeci răniți.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE