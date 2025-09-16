Lovituri uriașe

Presa palestiniană a relatat anterior că armata israeliană (IDF) atacă oraşul Gaza cu avioane de luptă, artilerie şi drone. Conform relatărilor, atacurile provoacă explozii masive care pot fi auzite de la distanţă.

Luni seară, forţele aeriene israeliene au efectuat atacuri aeriene uriașe în oraşul Gaza. La scurt timp după aceea, tancurile israeliene au intrat în oraş, potrivit relatărilor presei palestiniene din Gaza.

Această operaţiunea reprezintă o escaladare a războiului care durează de aproape doi ani şi se preconizează că va creşte numărul victimelor şi va agrava catastrofa umanitară din enclavă, arată Axios.

Şefii de securitate ai Israelului – şeful Statului Major al IDF, lt. gen. Eyal Zamir, şi şefii Mossad, Shin Bet şi serviciilor de informaţii militare – l-au sfătuit pe premierul Benjamin Netanyahu să nu lanseze operaţiunea. Ei au avertizat că aceasta ar putea pune în pericol viaţa ostaticilor israelieni încă deţinuţi în Gaza, ar duce la pierderi grele în rândul IDF şi nu ar reuşi să destrame Hamas, scrie Axios.

Ofensiva israeliană a început la câteva ore după ce secretarul de stat Marco Rubio s-a întâlnit cu premierul Benjamin Netanyahu şi cu membri ai cabinetului său.

Cum a băgat programul „Masa sănătoasă” în spital un copil de grădiniță la Șag, Timiș. Politicienii locali, implicați în programul guvernamental, încearcă să minimalizeze gravitatea situației
Recomandări
Cum a băgat programul „Masa sănătoasă” în spital un copil de grădiniță la Șag, Timiș. Politicienii locali, implicați în programul guvernamental, încearcă să minimalizeze gravitatea situației

Un semnal de sprijin puternic

Axios, preluat de News.ro, mai scrie, citând doi oficiali israelieni, că Rubio i-a spus lui Netanyahu că administraţia Trump susţine operaţiunea terestră, dar doreşte ca aceasta să fie implementată rapid şi să se încheie cât mai curând posibil. „Rubio nu a pus frână operaţiunii terestre”, a declarat un înalt oficial israelian.

Un sprijin american puternic și necondiționat pentru operațiunea terestră ar putea fi interpretat de actorii regionali ca un semnal că Israelul are libertate de acțiune, ceea ce ar putea escalada tensiunile.

În esență, mesajul lui Rubio, așa cum este interpretat de oficialii israelieni, este un semnal de sprijin puternic pentru operațiunea terestră, însoțit de o dorință de eficiență și o încheiere rapidă a acesteia.

Totodată, un oficial american a confirmat că administraţia Trump nu va opri Israelul şi îi permite să ia propriile decizii cu privire la războiul din Gaza. „Nu este războiul lui Trump, este războiul lui Bibi, şi el va fi responsabil pentru orice se va întâmpla în continuare”, a spus acesta.

Declarația semnalează un nivel de sprijin pentru Israel care depășește abordarea administrației Biden, care, deși susținea dreptul Israelului la autoapărare, a exprimat și preocupări legate de victimele civile și de ajutorul umanitar.

Deși SUA sunt un aliat cheie al Israelului, în mod tradițional, administrațiile americane au exercitat o anumită influență sau presiune diplomatică asupra deciziilor militare israeliene, mai ales în conflicte de anvergură. Această declarație sugerează o abatere de la această normă.

Ar putea fi ultima noapte din viaţa ostaticilor

Pe de altă parte, Trump a avertizat Hamas să nu le facă rău celor 20 de ostatici israelieni pe care îi are în captivitate. Trump s-a referit la un reportaj al postului public israelian KAN, potrivit căruia Hamas a mutat ostaticii la suprafaţă pentru a-i folosi ca scuturi umane împotriva ofensivei terestre a Israelului.

În același timp, Forumul Familiilor Ostaticilor avertizează că decizia lui Netanyahu de a lansa ofensiva terestră pune în pericol ostaticii.

„A 710-a noapte în Gaza ar putea fi ultima noapte din viaţa ostaticilor care abia supravieţuiesc şi ultima noapte în care se mai pot localiza şi repatria cadavrele pentru o înmormântare adecvată. Prim-ministrul alege în mod conştient să-i sacrifice pe altarul considerentelor politice, ignorând complet poziţia şefului de stat major şi a autorităţilor de securitate”, au subliniat familiile.

Declarația vine în contrast puternic cu avertismentul lui Trump către Hamas de a nu face rău ostaticilor. În timp ce Trump pune responsabilitatea pe Hamas, familiile o pun pe Netanyahu, pentru decizia de a lansa ofensiva.

Acest avertisment al rudelor ostaticilor este un moment critic în acest conflict. El nu este doar o expresie a durerii, ci și o intervenție politică majoră care contestă direct strategia și moralitatea deciziilor prim-ministrului Netanyahu, adăugând o miză umană și politică enormă operațiunilor militare din Gaza.

„Cred că las căciulile și opincile și mă apuc să vând țuică”. Povestea băcăuanului care l-a cunoscut pe Părintele Galeriu și a renunțat la preoție
Recomandări
„Cred că las căciulile și opincile și mă apuc să vând țuică”. Povestea băcăuanului care l-a cunoscut pe Părintele Galeriu și a renunțat la preoție

Peste 250.000 de locuitori au părăsit orașul Gaza pentru a se refugia în alte zone ale teritoriului palestinian, a transmis sâmbătă, 13 septembrie 2025, armata israeliană. Anunțul vine în contextul în care atacurile și raidurile israeliene s-au intensificat în ultimele săptămâni.

Adunarea Generală a Națiunilor Unite a aprobat, vineri, o declarație cu două state între Israel și palestinieni, care a fost votată cu o majoritate covârșitoare, relatează Reuters. Evenimentul cu o semnificație simbolică și diplomatică importantă vine cu provocări majore în ceea ce privește implementarea practică.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Bătrânul care a mărturisit în mod fals că l-a împușcat pe Charlie Kirk voia să distragă atenția de la adevăratul asasin. Un agitator politic cunoscut
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaela Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Viva.ro
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaela Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Ce s-a aflat acum despre Catinca Roman și fiica ei, Calina. Au plecat din Asia Express cu mare scandal, aducând acuzații grave echipei de producție. Cum toată lumea știe, concurenții sunt plătiți pentru a participa în emisiune. Ce s-a întâmplat în cazul lor
Unica.ro
Ce s-a aflat acum despre Catinca Roman și fiica ei, Calina. Au plecat din Asia Express cu mare scandal, aducând acuzații grave echipei de producție. Cum toată lumea știe, concurenții sunt plătiți pentru a participa în emisiune. Ce s-a întâmplat în cazul lor
Surpriză de proporții în showbiz! La 70 de ani, celebra artistă a anunțat că s-a logodit și urmează să se căsătorească în curând
Elle.ro
Surpriză de proporții în showbiz! La 70 de ani, celebra artistă a anunțat că s-a logodit și urmează să se căsătorească în curând
gsp
„În vestiar cred că era un cadavru îngropat!” » Stadionul din Superligă pe care se mai poate juca doar două luni!
GSP.RO
„În vestiar cred că era un cadavru îngropat!” » Stadionul din Superligă pe care se mai poate juca doar două luni!
Campionul mondial a ajuns să doarmă în rulotă! „Mi-am creat o mică oază aici”
GSP.RO
Campionul mondial a ajuns să doarmă în rulotă! „Mi-am creat o mică oază aici”
Parteneri
Ultima oră! Doliu și lacrimi la Asia Express. Au anunțat decesul acum câteva minute! ”Erai stâlpul meu!” Dumnezeu să-l ierte!
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Doliu și lacrimi la Asia Express. Au anunțat decesul acum câteva minute! ”Erai stâlpul meu!” Dumnezeu să-l ierte!
Știrea zilei! Celebrul actor român, căutat în aceste clipe de poliție! Acuzațiile aduse sunt extrem de grave! Ancheta e în desfășurare!
Avantaje.ro
Știrea zilei! Celebrul actor român, căutat în aceste clipe de poliție! Acuzațiile aduse sunt extrem de grave! Ancheta e în desfășurare!
Casa Andreei Esca este plină de obiecte inedite. Ce colecții are prezentatoarea PRO TV. Fiul Aris Melkior a dat-o de gol
Tvmania.ro
Casa Andreei Esca este plină de obiecte inedite. Ce colecții are prezentatoarea PRO TV. Fiul Aris Melkior a dat-o de gol

Alte știri

Un bărbat a incendiat 25 de hectare de teren cu ambrozie, lângă București: „Am căzut în depresie din cauza alergiilor”
Știri România 09:05
Un bărbat a incendiat 25 de hectare de teren cu ambrozie, lângă București: „Am căzut în depresie din cauza alergiilor”
Cum va fi vremea în perioada 15 septembrie - 12 octombrie 2025. Prognoza meteo pe 4 săptămâni
Știri România 08:19
Cum va fi vremea în perioada 15 septembrie – 12 octombrie 2025. Prognoza meteo pe 4 săptămâni
Parteneri
„Diva lui Putin”, interzisă la Cluj. Academia de Muzică s-a răzgândit cu privire la concertul Anna Netrebko
Adevarul.ro
„Diva lui Putin”, interzisă la Cluj. Academia de Muzică s-a răzgândit cu privire la concertul Anna Netrebko
Cât costă mașina rară găsită în garajul companiei Nordis. Doar cinci exemplare mai sunt înregistrate în România
Fanatik.ro
Cât costă mașina rară găsită în garajul companiei Nordis. Doar cinci exemplare mai sunt înregistrate în România
Longevitatea încetinește. Speranța de viață nu mai crește în același ritm
Financiarul.ro
Longevitatea încetinește. Speranța de viață nu mai crește în același ritm

Monden

Ella Vișan de la Insula iubirii 2025 are un nou iubit. Cum a reacționat când a văzut scenele intime cu ea și Teo la TV
Stiri Mondene 09:22
Ella Vișan de la Insula iubirii 2025 are un nou iubit. Cum a reacționat când a văzut scenele intime cu ea și Teo la TV
De ce a ratat, de fapt, Irinel Columbeanu prima prezentare de modă a fiicei sale. Nașul fostului milionar rupe tăcerea. „E o situație oribilă”
Stiri Mondene 15 sept.
De ce a ratat, de fapt, Irinel Columbeanu prima prezentare de modă a fiicei sale. Nașul fostului milionar rupe tăcerea. „E o situație oribilă”
Parteneri
Au cucerit o lume întreagă cu rolurile din serialul Gilmore Girls, însă trebuie să vezi cum arată acum Lauren Graham & Alexis Bledel! Au impresionat la Premiile EMMY. Foto
Elle.ro
Au cucerit o lume întreagă cu rolurile din serialul Gilmore Girls, însă trebuie să vezi cum arată acum Lauren Graham & Alexis Bledel! Au impresionat la Premiile EMMY. Foto
Imagini rare cu băieții lui Vladimir Putin și ai Alinei Kabaeva. Copiii sunt păziți din aer, de pe uscat și nu apar în sistemul de evidență a populației / Foto
Unica.ro
Imagini rare cu băieții lui Vladimir Putin și ai Alinei Kabaeva. Copiii sunt păziți din aer, de pe uscat și nu apar în sistemul de evidență a populației / Foto
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Viva.ro
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Parteneri
Cosmin Stan a făcut publică cea mai rară fotografie cu soția sa! Vezi cum arată Oana acum
TVMania.ro
Cosmin Stan a făcut publică cea mai rară fotografie cu soția sa! Vezi cum arată Oana acum
Primarul care de 7 ani promite canalizare în comuna cu 1.000 locuitori. Ia 1.200 lei spor de proiecte europene
ObservatorNews.ro
Primarul care de 7 ani promite canalizare în comuna cu 1.000 locuitori. Ia 1.200 lei spor de proiecte europene
S-a aflat! Câți bani au primit Calina și Catinca pentru Asia Express. S-au plâns de condiții, dar a meritat! O aventură scurtă, dar bine plătită
Libertateapentrufemei.ro
S-a aflat! Câți bani au primit Calina și Catinca pentru Asia Express. S-au plâns de condiții, dar a meritat! O aventură scurtă, dar bine plătită
Parteneri
Gigi Becali a anunțat revoluția după remiza de la Csikszereda » Ce pregătește pentru pauza de iarnă: „Să se învețe minte”
GSP.ro
Gigi Becali a anunțat revoluția după remiza de la Csikszereda » Ce pregătește pentru pauza de iarnă: „Să se învețe minte”
E scandal după Juventus - Inter » Reacția lui Cristi Chivu la imaginile care fac înconjurul Italiei
GSP.ro
E scandal după Juventus - Inter » Reacția lui Cristi Chivu la imaginile care fac înconjurul Italiei
Parteneri
Polonia susține că NATO ar trebui să impună o zonă de interdicție aeriană deasupra Ucrainei
Mediafax.ro
Polonia susține că NATO ar trebui să impună o zonă de interdicție aeriană deasupra Ucrainei
Cine l-a înjunghiat pe Auraș în timpul măcelului de la Craiova. Criminalul era deja cunoscut în lumea interlopă. De la ce a pornit totul
StirileKanalD.ro
Cine l-a înjunghiat pe Auraș în timpul măcelului de la Craiova. Criminalul era deja cunoscut în lumea interlopă. De la ce a pornit totul
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Wowbiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Promo
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Advertorial
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Wowbiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Mărturia tulburătoare a iubitului Irynei Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un tren din SUA. A primit un mesaj de la ea chiar înainte ca tânăra să fie ucisă
StirileKanalD.ro
Mărturia tulburătoare a iubitului Irynei Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un tren din SUA. A primit un mesaj de la ea chiar înainte ca tânăra să fie ucisă
El este Mădălin, militarul român de 41 de ani care a murit în misiune, în Afganistan. Acasă îl așteptau o soție și un copil
KanalD.ro
El este Mădălin, militarul român de 41 de ani care a murit în misiune, în Afganistan. Acasă îl așteptau o soție și un copil

Politic

Cum funcționează armata de tiktok-eri din noul departament de propagandă al AUR: „Trebuie scoase multe cu George care se roagă”
Politică 00:06
Cum funcționează armata de tiktok-eri din noul departament de propagandă al AUR: „Trebuie scoase multe cu George care se roagă”
De ce Guvernul Bolojan a majorat TVA, deși Nicușor Dan a semnat că TVA nu va crește: „Nu am voie să mă enervez”
Politică 15 sept.
De ce Guvernul Bolojan a majorat TVA, deși Nicușor Dan a semnat că TVA nu va crește: „Nu am voie să mă enervez”
Parteneri
Ucraina lansează cel mai mare sistem de baterii din Europa de Est, cu ajutor american
Spotmedia.ro
Ucraina lansează cel mai mare sistem de baterii din Europa de Est, cu ajutor american
Patru zodii cărora Dumnezeu le pune mâna-n cap din 16 septembrie de la ora 16.00. Protecție divină, noroc la bani și oportunități uriașe pentru ele
Fanatik.ro
Patru zodii cărora Dumnezeu le pune mâna-n cap din 16 septembrie de la ora 16.00. Protecție divină, noroc la bani și oportunități uriașe pentru ele
Partenerii din cupluri au risc crescut să sufere de aceleași boli psihiatrice
Spotmedia.ro
Partenerii din cupluri au risc crescut să sufere de aceleași boli psihiatrice