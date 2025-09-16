Lovituri uriașe

Presa palestiniană a relatat anterior că armata israeliană (IDF) atacă oraşul Gaza cu avioane de luptă, artilerie şi drone. Conform relatărilor, atacurile provoacă explozii masive care pot fi auzite de la distanţă.

Luni seară, forţele aeriene israeliene au efectuat atacuri aeriene uriașe în oraşul Gaza. La scurt timp după aceea, tancurile israeliene au intrat în oraş, potrivit relatărilor presei palestiniene din Gaza.

Această operaţiunea reprezintă o escaladare a războiului care durează de aproape doi ani şi se preconizează că va creşte numărul victimelor şi va agrava catastrofa umanitară din enclavă, arată Axios.

Şefii de securitate ai Israelului – şeful Statului Major al IDF, lt. gen. Eyal Zamir, şi şefii Mossad, Shin Bet şi serviciilor de informaţii militare – l-au sfătuit pe premierul Benjamin Netanyahu să nu lanseze operaţiunea. Ei au avertizat că aceasta ar putea pune în pericol viaţa ostaticilor israelieni încă deţinuţi în Gaza, ar duce la pierderi grele în rândul IDF şi nu ar reuşi să destrame Hamas, scrie Axios.

Ofensiva israeliană a început la câteva ore după ce secretarul de stat Marco Rubio s-a întâlnit cu premierul Benjamin Netanyahu şi cu membri ai cabinetului său.

Un semnal de sprijin puternic

Axios, preluat de News.ro, mai scrie, citând doi oficiali israelieni, că Rubio i-a spus lui Netanyahu că administraţia Trump susţine operaţiunea terestră, dar doreşte ca aceasta să fie implementată rapid şi să se încheie cât mai curând posibil. „Rubio nu a pus frână operaţiunii terestre”, a declarat un înalt oficial israelian.

Un sprijin american puternic și necondiționat pentru operațiunea terestră ar putea fi interpretat de actorii regionali ca un semnal că Israelul are libertate de acțiune, ceea ce ar putea escalada tensiunile.

În esență, mesajul lui Rubio, așa cum este interpretat de oficialii israelieni, este un semnal de sprijin puternic pentru operațiunea terestră, însoțit de o dorință de eficiență și o încheiere rapidă a acesteia.

Totodată, un oficial american a confirmat că administraţia Trump nu va opri Israelul şi îi permite să ia propriile decizii cu privire la războiul din Gaza. „Nu este războiul lui Trump, este războiul lui Bibi, şi el va fi responsabil pentru orice se va întâmpla în continuare”, a spus acesta.

Declarația semnalează un nivel de sprijin pentru Israel care depășește abordarea administrației Biden, care, deși susținea dreptul Israelului la autoapărare, a exprimat și preocupări legate de victimele civile și de ajutorul umanitar.

Deși SUA sunt un aliat cheie al Israelului, în mod tradițional, administrațiile americane au exercitat o anumită influență sau presiune diplomatică asupra deciziilor militare israeliene, mai ales în conflicte de anvergură. Această declarație sugerează o abatere de la această normă.

Ar putea fi ultima noapte din viaţa ostaticilor

Pe de altă parte, Trump a avertizat Hamas să nu le facă rău celor 20 de ostatici israelieni pe care îi are în captivitate. Trump s-a referit la un reportaj al postului public israelian KAN, potrivit căruia Hamas a mutat ostaticii la suprafaţă pentru a-i folosi ca scuturi umane împotriva ofensivei terestre a Israelului.

În același timp, Forumul Familiilor Ostaticilor avertizează că decizia lui Netanyahu de a lansa ofensiva terestră pune în pericol ostaticii.

„A 710-a noapte în Gaza ar putea fi ultima noapte din viaţa ostaticilor care abia supravieţuiesc şi ultima noapte în care se mai pot localiza şi repatria cadavrele pentru o înmormântare adecvată. Prim-ministrul alege în mod conştient să-i sacrifice pe altarul considerentelor politice, ignorând complet poziţia şefului de stat major şi a autorităţilor de securitate”, au subliniat familiile.

Declarația vine în contrast puternic cu avertismentul lui Trump către Hamas de a nu face rău ostaticilor. În timp ce Trump pune responsabilitatea pe Hamas, familiile o pun pe Netanyahu, pentru decizia de a lansa ofensiva.



Acest avertisment al rudelor ostaticilor este un moment critic în acest conflict. El nu este doar o expresie a durerii, ci și o intervenție politică majoră care contestă direct strategia și moralitatea deciziilor prim-ministrului Netanyahu, adăugând o miză umană și politică enormă operațiunilor militare din Gaza.

Peste 250.000 de locuitori au părăsit orașul Gaza pentru a se refugia în alte zone ale teritoriului palestinian, a transmis sâmbătă, 13 septembrie 2025, armata israeliană. Anunțul vine în contextul în care atacurile și raidurile israeliene s-au intensificat în ultimele săptămâni.

Adunarea Generală a Națiunilor Unite a aprobat, vineri, o declarație cu două state între Israel și palestinieni, care a fost votată cu o majoritate covârșitoare, relatează Reuters. Evenimentul cu o semnificație simbolică și diplomatică importantă vine cu provocări majore în ceea ce privește implementarea practică.



