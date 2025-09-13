„Conform estimărilor armatei, peste un sfert din cei 500.000 de locuitori ai orașului Gaza l-au părăsit pentru propria siguranță”, a precizat purtătorul de cuvânt al armatei israeliene, Avichay Adraee, pe X, potrivit AFP.

În plus, într-o altă postare publicată pe aceeași platformă socială, Adraee i-a îndemnat pe locuitori să se îndrepte în zona umanitară din Al-Mawasi.

„Vă îndemn, pentru siguranța dumneavoastră, să folosiți strada Al-Rashid și să vă deplasați imediat în zona umanitară din Al-Mawasi și în zonele libere din taberele centrale, așa cum am anunțat ieri, unde veți beneficia de o asistență umanitară semnificativ mai bună, inclusiv de servicii medicale”.

#عاجل 🔴 يا سكان غزة، وفق التقديرات في جيش الدفاع انتقل أكثر من ربع مليون من السكان والمقيمين في مدينة غزة الى خارج المدينة حفاظًا على سلامتهم.



⭕️أحثكم، من أجل سلامتكم انتهزوا شارع الرشيد وانتقلوا فورًا إلى المنطقة الانسانية في المواصي والى المناطق الخالية في مخيمات الوسطى مثلما… pic.twitter.com/1HasRrtyol — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 13, 2025

Amintim că premierul Benjamin Netanyahu le-a cerut luni seara locuitorilor orașului Gaza să plece din calea armatei israeliene, care își intensifică ofensiva în urbea din enclava palestiniană.

„În două zile, noi am distrus 50 de turnuri teroriste, și acesta nu este decât începutul intensificării operațiunilor terestre în orașul Gaza. Le spun locuitorilor: ați fost preveniți, plecați imediat!”, a declarat premierul israelian într-un mesaj video.

Recomandări Jocul suveraniștilor „pacifiști”. AUR, POT și SOS se poziționează contra la fiecare demers vizând întărirea forței militare a României

Guvernul israelian solicită mişcării islamiste palestiniene Hamas să depună armele, să elibereze toţi ostaticii şi să cedeze controlul de securitate asupra Fâşiei Gaza în schimbul încetării ostilităților.

Președintele american Donald Trump a anunțat recent faptul că a trimis un „ultim avertisment” către Hamas cu privire la eliberarea ostaticilor israelieni ținuți încă în captivitate în Fâșia Gaza.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE