Daniel Hagari, purtător de cuvânt al Forțelor de Apărare ale Israelului, a anunțat, în conferința de presă de miercuri, că armata israeliană a ajuns la concluzia că gruparea Jihadul Islamic Palestinian a fost responsabilă pentru explozia de la spitalul Al Ahli.

Potrivit acestuia, Hamas a lansat un baraj de rachete către Israel, marți, la ora locală 18:15 – înainte de explozia spitalului. Apoi, la 18:59, el spune că un baraj de aproximativ 10 rachete a fost tras de către Jihadul Islamic dintr-un cimitir din apropiere. În același timp, au existat relatări despre o explozie la spitalul din orașul Gaza.

Hagari a mai declarat că Hamas a înțeles că explozia a fost cauzată de o rachetă rătăcită a Jihadului Islamic, dar a lansat o „campanie media globală” pentru a da vina pe Israel.

„Au mers până la umflarea numărului de victime”, spune el. „Au înțeles cu absolută certitudine că a fost o rachetă trasă greșit de Jihadul Islamic cea care a deteriorat spitalul”.

El spune că imaginile aeriene confirmă că nu a avut loc nicio lovire directă a spitalului în sine și că nu au fost afectate clădirile din apropiere. Haari a precizat că dacă IDF ar fi fost responsabil pentru explozie, ar fi existat un „crater” sau unele „daune structurale”.

A failed rocket launch by the Islamic Jihad terrorist organization hit the Al Ahli hospital in Gaza City.



IAF footage from the area around the hospital before and after the failed rocket launch by the Islamic Jihad terrorist organization: pic.twitter.com/AvCAkQULAf