LIVETEXT | „Sute de morți” într-un spital din Gaza lovit de o rachetă. Israel și grupările palestiniene se acuză reciproc de responsabilitate. Proteste violente în regiune

Sute de persoane au ieșit în stradă în Cisiordania pentru a protesta față de explozia de la spitalul din Gaza, în urma căreia autoritățile palestiniene spun că sute de persoane au fost ucise, relatează The Times of Israel.

Imagini video publicate pe rețelele sociale arată cum în orașul Ramallah, manifestanții scandează „Poporul vrea căderea președintelui”, în semn de protest față de ceea ce ei consideră a fi inacțiunea președintelui Autorității Palestiniene, Mahmoud Abbas, în fața războiul dintre Israel și Hamas.

Hundreds take to the streets in Ramallah shouting in „The people want the fall of the President,” protesting Mahmoud Abbas’ perceived inaction against the war between Israel and Gaza pic.twitter.com/vRFo7rA0iq