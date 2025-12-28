Reguli mai stricte pentru pensionare

Guvernul italian a inclus noile măsuri privind pensiile în Bugetul pentru anul 2026. Acestea elimină scheme populare precum „Cota 103” și „Opzione Donna” și înăspresc condițiile generale pentru ieșirea la pensie. Astfel, pensionarea anticipată, care era o soluție pentru mulți angajați, devine aproape imposibilă.

De exemplu, „Opzione Donna” permitea femeilor să se pensioneze mai devreme, la vârsta de 61 de ani, cu condiția să fi lucrat timp de cel puțin 35 de ani și să îndeplinească anumite criterii.

Printre acestea se numărau îngrijirea membrilor de familie cu dizabilități grave, lucrul în companii aflate în dificultate sau un grad de handicap de cel puțin 74%. Totuși, această opțiune fusese deja restricționată în ultimii ani, iar din 2026 va fi complet eliminată, conform sursei citate.

De asemenea, „Cota 103”, care permitea pensionarea la 62 de ani cu 41 de ani de contribuții, va dispărea. Această măsură era utilizată de angajații care acceptau o reducere a pensiei în schimbul unei pensionări anticipate. Eliminarea acestor opțiuni face parte din strategia guvernului italian de a limita ieșirile timpurii la pensie.

Creșterea vârstei de pensionare

Începând cu 1 ianuarie 2027, vârsta legală de pensionare din Italia va crește treptat. Astfel, în 2027, vârsta minimă pentru pensia la limită de vârstă va fi de 67 de ani și o lună, iar pentru pensionarea anticipată vor fi necesari 42 de ani și 11 luni de muncă pentru bărbați și 41 de ani și 11 luni pentru femei.

În 2028, aceste condiții vor deveni și mai stricte: vârsta de pensionare va ajunge la 67 de ani și 3 luni, iar pentru pensionarea anticipată vor fi necesari 43 de ani și o lună de contribuții pentru bărbați și 42 de ani și o lună pentru femei.

În plus, pentru a beneficia de pensia de vârstă, contribuabilii trebuie să fi acumulat cel puțin 20 de ani de contribuții.

Excepții și măsuri compensatorii

Noile reguli nu vor afecta toți angajații. Anumite categorii de lucrători din domenii considerate extrem de solicitante sau periculoase vor beneficia în continuare de regimuri speciale.

Printre aceștia se numără muncitorii din mine, cariere și tuneluri, cei care lucrează la temperaturi extreme, lucrătorii de noapte, personalul de urgență, precum și muncitorii din construcții și educatori. Acești angajați reprezintă aproximativ 2% din totalul pensionărilor care au loc anual în Italia.

De asemenea, două scheme mai puțin utilizate rămân valabile: „Ape Sociale”, destinată persoanelor care au lucrat în condiții grele sau se află în situații speciale, și „Bonusul Marroni”, un stimulent financiar care încurajează lucrătorii eligibili să rămână în câmpul muncii mai mult timp, chiar dacă ar putea deja să se pensioneze.

Impactul asupra românilor din Italia

Românii care muncesc în Italia – numărând peste un milion de persoane – vor resimți, de asemenea, efectele acestor schimbări.

Mulți dintre aceștia, care se bazau pe reglementările anterioare pentru a se pensiona mai devreme, vor trebui să își reorganizeze planurile de viață și să continue să lucreze mai mulți ani pentru a îndeplini noile cerințe.

Implementarea treptată a schimbărilor

Conform Bugetului pe 2026, creșterea vârstei de pensionare este legată de datele privind speranța de viață. Astfel, majorarea vârstei legale de pensionare cu trei luni, care inițial trebuia aplicată în 2027, va fi implementată treptat în decurs de doi ani.

Cu toate acestea, eliminarea completă a pensionării anticipate va intra în vigoare deja de la 1 ianuarie 2026.

Aceste măsuri fac parte dintr-un efort mai larg al autorităților italiene de a asigura sustenabilitatea sistemului de pensii pe termen lung, în contextul unei populații în continuă îmbătrânire și al presiunii economice crescute.

