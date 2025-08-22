Judecat alături de alte șase persoane

Judecătorul de cameră preliminară de la Tribunalul București a dat „undă verde” începerii procesului în care Iulian Dumitrescu este acuzat de luare de mită, dare de mită, trafic de influență și fals în declarații. Hotărârea nu este definitivă, fiind contestată pe rolul Curții de Apel București.

Alături de el vor fi judecați:

Iulian Iacomi (primar al orașului Lehliu-Gară)

(primar al orașului Lehliu-Gară) Anna Maria Vasile (administrator public al județului Prahova și președinte CA la Distribuție Energie Electrică România SA)

(administrator public al județului Prahova și președinte CA la Distribuție Energie Electrică România SA) Angelica Marilena Lambrea (sora lui Iulian Dumitrescu)

(sora lui Iulian Dumitrescu) Adrian Daniel Lambrea (cumnatul lui Iulian Dumitrescu)

(cumnatul lui Iulian Dumitrescu) Daniel Dunăreanu (afacerist)

(afacerist) Marina Mateescu (contabilă).

Pe scurt, Iulian Dumitrescu și-a folosit calitatea de funcționar public pentru a face afaceri, iar banii obținuți i-a ascuns în conturile soției.

Iulian Dumitrescu își răsfăța soția cu bijuterii de lux, făcea investiții în artă sau în educația copiilor, călătorea în destinații exotice și, printre altele, își plătea presa „de casă”.

Detaliile se regăsesc în rechizitoriul de 1.169 de pagini pe care procurorii DNA l-au întocmit pe numele lui Iulian Dumitrescu.

Libertatea a consultat încheierea finală din data de 14 iulie 2025 pentru a vedea cum a încercat fostul președinte al CJ Prahova să scape de dosarul de corupție.

Apărarea: „Să i se stabilească o cotă din vină”

În procedura de cameră preliminară desfășurată pe rolul Tribunalului București, Iulian Dumitrescu și ceilalți inculpați au solicitat restituirea cauzei la DNA pentru următoarele motive:

„Se constată imposibilitatea stabilirii, din descrierea faptelor, a numărului de infracțiuni , respectiv actele materiale de care este acuzat inculpatul (Dumitrescu Iulian – n.r.), în concret a acțiunilor/inacțiunilor ce intră în conținutul infracțiunii continuate, respectiv a caracterului de obișnuință a unor presupuse infracțiuni. (…)

, respectiv actele materiale de care este acuzat inculpatul (Dumitrescu Iulian – n.r.), în concret a acțiunilor/inacțiunilor ce intră în conținutul infracțiunii continuate, respectiv a caracterului de obișnuință a unor presupuse infracțiuni. (…) Nu se indică modalitatea concretă de comitere a unei modalități a infracțiunii reținute sau se constată alăturarea tezelor legale în mod artificial, pentru a rezulta o a treia teză, neprevăzută de textul de lege, cu referire la (operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcția – n.r.).

reținute sau se constată alăturarea tezelor legale în mod artificial, pentru a rezulta o a treia teză, neprevăzută de textul de lege, cu referire la (operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcția – n.r.). În cazul infracțiunii de luare de mită nu este indicat actul de serviciu și nu este stabilită situația premisă, situație fără de care fapta nu constituie infracțiune.

și nu este stabilită situația premisă, situație fără de care fapta nu constituie infracțiune. Organul de urmărire penală nu face niciun fel de precizare legat de modalitatea concretă în care se presupune că această faptă ar fi fost săvârșită de inculpat , în sensul în care textul de lege care incriminează infracțiunea este unul cât se poate de clar «efectuarea de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care le îndeplineşte o persoană ori încheierea de tranzacţii financiare, utilizând informaţiile obţinute în virtutea funcţiei, atribuţiei sau însărcinării sale».

, în sensul în care textul de lege care incriminează infracțiunea este unul cât se poate de clar «efectuarea de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care le îndeplineşte o persoană ori încheierea de tranzacţii financiare, utilizând informaţiile obţinute în virtutea funcţiei, atribuţiei sau însărcinării sale». Legiuitorul a prevăzut două modalități alternative prin care poate fi comisă infracțiunea (…), prima dintre ele referindu-se la efectuarea de operațiuni financiare , ca acte de comerț, incompatibile cu funcția, atribuția sau însărcinarea pe care o îndeplinește o persoană, iar a doua modalitate în varianta încheierii de tranzacții financiare.

, ca acte de comerț, incompatibile cu funcția, atribuția sau însărcinarea pe care o îndeplinește o persoană, Elementul determinant care conferă caracterul ilicit-penal celor două modalități alternative de comitere a infracțiunii prev. de art. 12 este dat însă de utilizarea informaţiilor obţinute în virtutea funcţiei , atribuţiei sau însărcinării sale.

celor două modalități alternative de comitere a infracțiunii prev. de art. 12 , atribuţiei sau însărcinării sale. Or, în cauza dedusă prezentei judecăți, organul de urmărire penală nu evidențiază care ar fi fost acele informații pe care inculpatul (Dumitrescu Iulian – n.r.) le-ar fi obținut în virtutea funcției și cum anume le-ar fi folosit acesta pentru obținerea de profituri financiare în legătură cu activitatea comercială desfășurată de societăți precum (Metropolitan Mega Promotion SRL, Total Concrete SRL, Bertoni Construct SRL, Bucegi Invest SRL – n.r.).

și cum anume le-ar fi folosit acesta pentru obținerea de profituri financiare în legătură cu activitatea comercială desfășurată de societăți precum (Metropolitan Mega Promotion SRL, Total Concrete SRL, Bertoni Construct SRL, Bucegi Invest SRL – n.r.). Sub aspectul raportului cauzal și din perspectiva urmării socialmente periculoase reținute, apare ca total neadecvat ca inculpatului (Dumitrescu Iulian – n.r.) să i se rețină, în mod exclusiv, derularea afacerilor și realizării profitului realizat, ca scop al oricărei societăți comerciale.

și realizării profitului realizat, ca scop al oricărei societăți comerciale. Se impunea ca organul de urmărire penală să stabilească o cotă, o câtime sau un cuantum al produsului infracțional, fiind evident că nu se poate reține întreaga valoare a operațiunii comerciale realizate între două societăți ca reprezentând beneficiu/profit realizat de inculpatul (Dumitrescu Iulian – n.r.) în realizarea actului de comerț incompatibil cu funcția.

comerciale realizate între două societăți ca reprezentând beneficiu/profit realizat de inculpatul (Dumitrescu Iulian – n.r.) în realizarea actului de comerț incompatibil cu funcția. Se impunea ca organul de urmărire penală să evidențieze presupusul profit pe care inculpatul l-ar fi realizat în beneficiul său în urma săvârșirii presupusei infracțiuni (…), în caz contrar, existând riscul (atât timp cât administratorii și asociații sunt considerați ca nefiind participanți) ca venituri licite și profituri legale să fie supuse sancțiunilor sau măsurilor specifice dreptului penal”, se arată în Încheierea finală din data de 14 iulie 2025.

Tribunalul: „Solicită achitarea, fapt de neacceptat în această procedură”

Judecătorul de cameră preliminară de la Tribunalul București a respins toate cererile și excepțiile invocate de Iulian Dumitrescu și de ceilalți inculpați, pentru următoarele considerente:

„Judecătorul constată că procurorul a indicat concret în cuprinsul acuzației în ce constă infracțiunile imputate inculpaților.

Constată judecătorul că procurorul a analizat de o manieră suficientă infracțiunile imputate fiecărui inculpat în parte, această analiză regăsindu-se în capitolul destinat încadrării juridice.

Se observă că pe lângă faptul că procurorul a indicat în concret acțiunile ori inacțiunile ce în opinia sa ar întruni elementele de tipicitate ale infracțiunilor (…) procurorul a indicat în concret, aplicat la situația de fapt, în ce constă elementele de tipicitate obiectivă și subiectivă ale fiecărei infracțiuni , individualizând în cazul infracțiunilor continuate fiecare act material în parte, indicând în cazul complicilor în ce ar fi constat ajutorul dat autorului la comiterea presupuselor fapte de natură penală.

, individualizând în cazul infracțiunilor continuate fiecare act material în parte, indicând în cazul complicilor în ce ar fi constat ajutorul dat autorului la comiterea presupuselor fapte de natură penală. Totodată, contrar susținerilor inculpaților, judecătorul de cameră preliminară observă că procurorul a individualizat cel puțin perioada în care au fost comise presupusele infracțiuni.

Contrar argumentelor inculpaților, se constată că procurorul a indicat în mod clar în legătură cu care atribuții de serviciu ale inculpaților (Iacomi Iulian, primar al orașului Lehliu-Gară – n.r.), respectiv (Dumitrescu Iulian, șef al CJ Prahova – n.r.) au fost comise presupusele infracțiuni de corupție, neprezentând relevanță juridică momentul în care inculpații ar fi luat rezoluția infracțională de a săvârși faptele. (…)

de corupție, neprezentând relevanță juridică momentul în care inculpații ar fi luat rezoluția infracțională de a săvârși faptele. (…) Tot contrar argumentelor inculpatului, în cazul infracțiunii de fals în declarații reținute în sarcina inculpatului (Dumitrescu Iulian – n.r.), organul de urmărire penală a descris în concret modalitatea în care a fost săvârșită presupusa infracțiune de fals în declarații , respectiv prin neindicarea în declarațiile de avere a unor bunuri și sume de bani, acuzația fiind clar formulată.

, respectiv prin neindicarea în declarațiile de avere a unor bunuri și sume de bani, acuzația fiind clar formulată. În altă ordine de idei, judecătorul constată că inculpații apreciază că nu ar fi întrunite elementele de tipicitate ale infracțiunilor imputate, solicitând, prin restituirea cauzei la parchet ca urmare a constatării neregularității actului de sesizare sub acest aspect, ca judecătorul să pronunțe o veritabilă soluție de achitare, fapt de neacceptat în această procedură ale cărei scop și limite au fost indicate în partea de început a expunerii”, explică magistratul de la Tribunalul București.

Acuzațiile procurorilor DNA pentru Iulian Dumitrescu

Iulian Dumitrescu a fost trimis în judecată pe data de 3 decembrie 2024 pentru luare de mită, dare de mită, trafic de influență și fals în declarații.

Procurorii DNA rețin în rechizitoriu că liberalul, pe vremea când era președinte al CJ Prahova, era și administrator la Bucegi Invest SRL, Metropolitan Mega Promotion SRL, Como Mega Construct SRL, Total Concrete SRL și Bertoni Construct SRL.

„Pe scurt, aferent acestei infracțiuni (…) s-a reținut că, la diferite intervale din perioada 23.08.2021 – 06.12.2022, în realizarea aceleiași rezoluții, a efectuat 6 (șase) operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia pe care o îndeplinea, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite”, se arată în rechizitoriu.

Din dubla calitate – de șef al CJ Prahova și administrator de societăți – Iulian Dumitrescu a acceptat sume de 160.000 de lei și a primit suma de 130.000 de lei de la Ionel Pirpiliu, reprezentant al SC Drum Concept SRL, pentru a-și exercita influența asupra Administrației Străzilor București, de unde afaceristul avea de recuperat 5,1 milioane de lei.

Totodată, în perioada 14 iulie – 11 august 2022, Iulian Dumitrescu a primit de la Ionel Pirpiliu suma totală de 421.930 de lei, ca procent de 5% din valoarea fără TVA a facturilor emise de Drum Concept SRL și achitate de CJ Prahova.

„Inculpatul Dumitrescu Iulian a pretins de la martorul Pirpiliu Ionel suma de 47.500.000 de lei ca preț supraevaluat al părților sociale ale SC Bertoni Construct SRL, controlată în fapt de inculpat, sumă ce nu i se cuvine, în legătură cu îndeplinirea unor acte care intră în îndatoririle sale de serviciu, cum este cel de a exercita funcția de ordonator principal de credite al CJ Prahova.

ca preț supraevaluat al părților sociale ale SC Bertoni Construct SRL, controlată în fapt de inculpat, sumă ce nu i se cuvine, în legătură cu îndeplinirea unor acte care intră în îndatoririle sale de serviciu, cum este cel de a exercita funcția de ordonator principal de credite al CJ Prahova. În urma acestei pretinderi, în intervalul 09.01.2023 – 29.01.2024, inculpatul Dumitrescu Iulian a primit, în mod indirect, prin intermediul complicilor săi Lambrea Angelica Marilena (sora lui Dumitrescu – n.r.) și Lambrea Daniel Adrian (cumnatul lui Dumitrescu – n.r.), din conturile SC Bertoni Construct SRL, suma totală de 17.675.000 de lei”, se mai arată în rechizitoriu.

În legătură cu infracțiunea de fals în declarații, procurorii DNA rețin că în perioada 2021-2024, liberalul a trecut în declarațiile anuale de avere 3.994.509 lei și 57.000 de euro, deși în respectivul interval, în conturile familiei Dumitrescu au fost identificate 7.973.365 de lei, 24.000 de euro și 50.135 de lire sterline.

„Aceste sume utilizate din conturile inculpatei Lambrea Angelica Marilena sunt defalcate pe destinații în procesul-verbal din 23.08.2024, constatându-se în esență faptul că inculpatul ducea o viață de lux ce presupunea, printre altele:

în procesul-verbal din 23.08.2024, constatându-se în esență faptul că ce presupunea, printre altele: Excursii în care se cheltuiau cu tot cu cazare și transport și sume de ordinul zecilor de mii de euro/excursie (…).

(…). Plăți și retrageri de numerar de către Iulian Dumitrescu și Dumitrescu Alexandra-Paula, de pe conturile bancare ce o au ca titulară pe Lambrea Angelica-Marilena, în valoare totală de 3.282.111 lei efectuate preponderent în străinătate în perioada 29.10.2020 – 10.06.2024.

de către Iulian Dumitrescu și Dumitrescu Alexandra-Paula, de pe conturile bancare ce o au ca titulară pe Lambrea Angelica-Marilena, efectuate preponderent în străinătate în perioada 29.10.2020 – 10.06.2024. Plata unei chirii lunare de aproximativ 6.000 de euro pentru apartamentul în care locuia (total 1.286.667 de lei și 24.000 de euro în perioada 1.01.2020 – 10.06.2024).

pentru apartamentul în care locuia (total 1.286.667 de lei și 24.000 de euro în perioada 1.01.2020 – 10.06.2024). Achiziția de bunuri de lux , exemplu suma de 22.961 de lei plătită pentru achiziția unei brățări și suma de 20.950 de lire sterline plătită pentru achiziția unui ceas Brequet.

, exemplu suma de 22.961 de lei plătită pentru achiziția unei brățări și suma de 20.950 de lire sterline plătită pentru achiziția unui ceas Brequet. În parcarea blocului unde locuia inculpatul Dumitrescu Iulian s-au identificat și percheziționat în prezența acestuia următoarele autoturisme de lux utilizate de către familia Dumitrescu:

utilizate de către familia Dumitrescu: Autoturismul marca Bentley Continental GT , achiziționat de Metropolitan Mega Promotion SRL cu prețul total de 236.882 de euro fără TVA.

, achiziționat de Metropolitan Mega Promotion SRL cu prețul total de 236.882 de euro fără TVA. Autoturismul marca Lamborghini, model Urus (…) achiziționat în sistem leasing de SC Bucegi Invest SRL.

(…) achiziționat în sistem leasing de SC Bucegi Invest SRL. Autoturismul marca Mercedes-Benz, model S 560 4MATIC (…), achiziționat în sistem leasing de SC Bucegi Invest SRL”, mai notează procurorii.

La aceste cheltuieli s-a adăugat peste un milion de lei în patru ani pentru școlile de fițe ale copiilor și bijuteriile soției lui Iulian Dumitrescu.

Foto: Dumitru Angelescu

