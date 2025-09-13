Cariera lui Peter Mandelson, afectată

Dezvăluirile au dus la sfârșitul carierei lui Peter Mandelson, ambasadorul Marii Britanii în SUA, și au provocat o criză în guvernul laburist britanic. Emailurile arată că Lord Mandelson a facilitat un acord bancar de 1 miliard de dolari pentru Epstein.

Conform Bloomberg, rețeaua lui Epstein includea miliardari, politicieni, celebrități, membri ai familiei regale și intelectuali, toți implicați în scheme de influență.

„Jeffrey era fascinat de influență”, a declarat un cunoscut pentru The Guardian.

„Oricine avea putere devenea o țintă pentru colecția sa. Mandelson este alunecos și impresionat de bani, ceea ce îi plăcea lui Jeffrey”.

Cadouri și acces pentru influență

Rețelele de influență ale lui Epstein se bazau pe acces și cadouri, conform emailurilor obținute de Bloomberg.

Un document arată o cheltuială de 35.000 de dolari pentru un ceas, în aceeași zi în care Epstein și Ghislaine Maxwell discutau despre oferirea unui ceas similar unui consilier al lui Bill Clinton, Doug Band.

Band a negat că ar fi primit vreun ceas. În total, emailurile includ un tabel cu aproape 2.000 de cadouri, obiecte de lux și plăți în valoare de 1,8 milioane de dolari.

Originea averii lui Epstein

Întrebările despre sursa averii lui Epstein rămân fără răspuns clar. La momentul morții sale, averea sa era estimată la aproape 600 de milioane de dolari. Printre clienții săi principali se numără Les Wexner, fondatorul Victorias Secret, Leon Black, cofondatorul Apollo Global Management, și Elizabeth „Libet” Johnson, moștenitoarea Johnson & Johnson.

Epstein deținea case luxoase în New York, Palm Beach și Paris, două insule private în Caraibe, două avioane și un elicopter. Potrivit patrimoniului său, avea aproape 380 de milioane de dolari în numerar și investiții.

Ascensiunea rapidă

Până la sfârșitul anilor 90, Epstein locuia într-un apartament modest cu două camere în Manhattan. După ce Ghislaine Maxwell a venit la New York, stilul său de viață s-a schimbat foarte mult. A început să locuiască într-o casă impunătoare pe Strada 68, iar mai târziu într-un conac de 28.000 de metri pătrați pe Strada 71, transferat ulterior de Wexner în 2011.

Steven Hoffenberg, fost partener de afaceri al lui Epstein, a susținut că Robert Maxwell, tatăl lui Ghislaine, i-a făcut cunoștință fiicei sale cu Epstein la sfârșitul anilor 80.

O investigație din 2022 a publicației Miami Herald a arătat tranzacții financiare complexe implicând familia Maxwell, desfășurate prin companii din Jersey, Insulele Virgine Britanice și Panama.

Venituri și taxe

Conform documentelor financiare obținute de The New York Times, Epstein a câștigat cel puțin 490 de milioane de dolari din comisioane între 1999 și 2018, majoritatea provenind de la Wexner și Black. Forbes estimează că aceștia au contribuit cu 75% din veniturile lui Epstein în acea perioadă.

În plus, companiile lui Epstein din Insulele Virgine Americane i-au permis să economisească aproximativ 300 de milioane de dolari în taxe. Un raport din 2023 al Senatului SUA a arătat că Black i-a plătit lui Epstein 170 de milioane de dolari pentru „consultanță fiscală”.

Black a declarat că regretă profund asocierea cu Epstein, iar o investigație a firmei Dechert nu a găsit dovezi că Black ar fi fost implicat în activitățile lui Epstein.

Relația cu JPMorgan Chase

După arestarea lui Epstein în 2019, Wexner a afirmat că Epstein i-a „deturnat” peste 46 de milioane de dolari din avere. Însă, după 2006, când legătura cu Wexner s-a încheiat, afacerile lui Epstein au scăzut semnificativ.

The New York Times a raportat că, în ciuda semnalelor de alarmă interne, JPMorgan Chase a continuat să-l considere pe Epstein un client valoros, cu peste 200 de milioane de dolari în conturi. Epstein a primit un comision de 15 milioane de dolari pentru facilitarea unei tranzacții de 1,3 miliarde de dolari între Glenn Dubin și bancă.

Cine a fost Jeffrey Epstein

Jeffrey Epstein, un om de afaceri american, a fost acuzat că a condus timp de ani de zile o rețea de trafic sexual în care minore erau recrutate, manipulate și abuzate.

Fetele, unele chiar de 14 ani, erau atrase sub pretexte false și exploatate sexual în reședințele lui din SUA și alte locații. Jeffrey Epstein a murit în 2019 într-o închisoare din New York, după ce s-a sinucis în celulă.

