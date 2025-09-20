„Cu Primăria Capitalei e o altă discuţie, ei trei (n.red. PNL, PSD şi USR) ar trebui să cadă de acord, se poate stabili data alegerilor. Eu aş stabili şi aş merge pe alegeri în 2025, undeva spre toamna târziu. După aceea, după ce ai stabilit calendarul, trebuie să găseşti şi un candidat”, a spus Kelemen Hunor.

El a adăugat că eventuala amânare a alegerilor induce oamenilor ideea că legea nu se respectă: „Amânând alegerile nu cred că îi ajută nici pe unii, nici pe alţii, fiindcă rămâne sentimentul că nu respectă legea. Dacă cineva dă în judecată Guvernul, va câştiga şi Guvernul va fi obligat să ia o decizie privind data alegerilor. Şi orice astfel de decizie tergiversată, că avem un singur candidat, avem doi sau trei, în ce combinaţie mergem, înseamnă un sentiment de iresponsabilitate”.

„Cel care va fi ales va avea doar 3 ani la dispoziţie. Împingând mai încolo, va avea doi ani şi jumătate, doi ani la dispoziţie, deci nu e OK”, a conchis președintele UDMR.

Prim-vicepreşedintele PNL, Ciprian Ciucu, a declarat pe 11 septembrie că partidul condus de Sorin Grindeanu refuză ca Bucureștiul să organizeze alegeri pentru primărie în acest an. El a confirmat ce a dezvăluit Libertatea în premieră încă de luna trecută, anume că PSD vrea amânarea alegerilor pentru 2026. Practic, PSD a refuzat propunerea premierului și președintelui PNL, Ilie Bolojan, care a avansat în coaliție luna noiembrie pentru alegeri.

În privința candidaților, lucrurile stau astfel: primarul sectorului 4, Daniel Băluță, a explicat că nu va candida în acest an, pentru că are de terminat două mari proiecte în sectorul pe care îl conduce. Ciprian Ciucu, primarul sectorului 6, nu a exclus candidatura, ci doar a spus că nu este momentul. Iar Cătălin Drulă a transmis că va candida susținut de USR, fostul președinte al partidului afișându-se și cu președintele Nicușor Dan, dar deocamdată nu a făcut anunțul oficial.

Primăria Capitalei este acum condusă interimar de Stelian Bujduveanu (PNL), după ce fostul edil general, Nicușor Dan, a devenit președintele României în luna mai.

