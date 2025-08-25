Prim-vicepreședintele social-democrat, Daniel Băluță, a explicat în timpul ședinței din Șoseaua Kiseleff, desfășurate în spatele ușilor închise, că bucureștenii sunt mai preocupați acum de creșterea costurilor de trai și de transport.

„Nu este oportun să organizăm în noiembrie alegeri în București. Preocupările pe care le au oamenii acum sunt legate de creșterea costurilor de trai, creșterea costurilor de transport în comun. De aceea, PSD este preocupat de Pachetul de relansare economică”, a spus Băluță, cel care este și primarul Sectorului 4, potrivit surselor Libertatea prezente la Biroul Permanent PSD.

El a adăugat în speech-ul ținut că mai este o problemă, una „legată de moralitate, pe care românii deja au sancționat-o la vot”. „Să ne amintim de alegerile europarlamentare din 2024 când PSD a candidat la comun cu PNL”, a punctat prim-vicepreședintele social-democrat.

Daniel Băluță a invocat totodată și lipsa de coerență a partidelor în alianțe, dar și vizibilitatea ridicată a campaniei electorale, în contextul protestelor anunțate de sindicaliști în această toamnă din cauza măsurilor de austeritate luate de Guvernul Bolojan.

„Când unora le convine să fim în blocul european, e bine. Când nu le convine, se merge la vot individual, candidăm unii împotriva celorlalți. Campania din București va fi foarte vizibilă și să nu uităm că va avea loc în contextul acțiunilor de protest din stradă deja anunțate. Chiar dacă PSD este pe primul loc în sondaje, noi nu considerăm oportun să se organizeze acum. Alegerile le facem pentru oameni, nu pentru partide”, a mai spus primarul Sectorului 4 în ședința Biroului Permanent al PSD, potrivit surselor Libertatea.

Un sondaj CURS publicat duminică, 24 august, arată că Daniel Băluţă (PSD) este favorit pentru Primăria Capitalei, urmat de Cătălin Drulă (USR). Pe locul trei, la egalitate, sunt Ciprian Ciucu (PNL) și Cristian Popescu Piedone (PUSL). La scurt timp, și PNL a dat publicității un sondaj realizat de INSCOP Research. Și în sondajul PNL, Daniel Băluță rămâne primul, dar este urmat de Ciprian Ciucu, Anca Alexandrescu / George Simion și Cătălin Drulă.

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a explicat însă recent că nu va candida la alegerile pentru Primăria Capitalei pentru că are de terminat două mari proiecte în sectorul pe care îl conduce.

Amintim că premierul și președintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat pe 21 august că în coaliția cu PSD, USR și UDMR s-a convenit în principiu ca alegerile pentru Primăria Capitalei să fie în noiembrie și urmează ca acest lucru să fie definitivat după ce PSD revine la ședințele de coaliție.

Primăria Capitalei este acum condusă interimar de Stelian Bujduveanu (PNL), după ce fostul edil general, Nicușor Dan, a devenit președintele României în luna mai.

