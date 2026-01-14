Actorul canadian de origine britanică este cunoscut mai ales pentru interpretarea agentului federal Jack Bauer în serialul thriller „24” și în mai multe spin-off-uri. A jucat, de asemenea, în „The Lost Boys” și „Young Guns” și a apărut în două filme regizate de Rob Reiner, „Stand by Me” și „A Few Good Men”. Este fiul celebrului actor hollywoodian Donald Sutherland.

Kiefer Sutherland a fost arestat luni dimineața, după ce polițiștii au răspuns la un apel care semnala o agresiune la o intersecție situată la sud de Hollywood Hills. Departamentul de Poliție din Los Angeles stabilit că actorul a urcat într-un vehicul de tip ridesharing l-a agresat fizic pe șofer și „a proferat amenințări criminale la adresa victimei”, relatează AP. Potrivit poliției, șoferul nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Sutherland a fost arestat și eliberat din închisoare câteva ore mai târziu, după ce a plătit o cauțiune de 50.000 de dolari. Prima sa înfățișare în fața instanței este programată pentru 2 februarie.

Actorul canadian a fost arestat de mai multe ori în trecut, iar în 2007 a fost condamnat la 48 de zile de închisoare pentru conducere sub influenţa alcoolului şi încălcarea termenilor eliberării condiţionate.

Casetele audio valorează astăzi o avere, iar unele se vând cu mii de euro. Verificați dacă le aveți în casă
