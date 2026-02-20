Evenimentul, marcat de o propagandă intensă, anticipează cel de-al Nouălea Congres al Partidului Muncitorilor, o ocazie tradițională pentru regimul de la Phenian de a-și etala noile progrese militare.

Imaginile difuzate de agenția de stat KCNA îl prezintă pe Kim Jong Un zâmbind la volanul vehiculului, îmbrăcat într-o jachetă neagră, în timp ce mii de oameni fluturau steaguri nord-coreene în fața Casei de Cultură „25 Aprilie” din Phenian.

Un arsenal „simbolic al puterii absolute”

Piața a fost scena unei alinieri impresionante de forțe: 50 de transportoare cu patru axe, fiecare dotat cu câte cinci tuburi de lansare pentru rachete de 600 mm.

Aceste dimensiuni sunt duble față de sistemele convenționale de artilerie de acest tip.

Kim Jong Un a lăudat noul armament, susținând că este unic în lume. Liderul nord-coreean a afirmat că utilizarea AI în sistemele de ghidare plasează aceste arme într-o clasă aparte, echivalându-le cu rachetele balistice cu rază scurtă de acțiune.

Potrivit lui Kim, acest sistem „a schimbat complet rolul și concepția despre artilerie acceptate de războiul modern”.

„Nicio altă țară nu are acest tip de sistem de armament. Nimeni nu poate spera să fie protejat de Dumnezeu”, a spus Kim Jong Un.

Rachetele de 600 mm au în raza de acțiune întregul teritoriu al Coreei de Sud și pot fi echipate cu focoase nucleare tactice.

Regimul nu se află la prima demonstrație de acest fel. La finalul anului 2022, Coreea de Nord a expus 30 de lansatoare similare de 600 mm, însă acelea erau montate pe șenile și aveau șase tuburi de lansare.

Câte focoase nucleare are Phenianul

Deși discursul oficial sugerează o capacitate de distrugere nelimitată, estimările internaționale oferă o perspectivă mai precisă.

Observatorii externi consideră că regimul de la Phenian deține în prezent aproximativ 50 de focoase nucleare, având suficient material fisil pentru a produce încă 30 până la 40 de unități.

Acest arsenal este completat de rachete balistice intercontinentale (ICBM) capabile să atingă teritoriul SUA, arme cu rază scurtă de acțiune și mii de piese de artilerie convențională îndreptate spre Coreea de Sud.

Implicarea în războiul din Ucraina și tensiuni cu Coreea de Sud

Această etalare de forță are loc într-un context internațional extrem de volatil:

Implicarea în Ucraina: Coreea de Nord continuă să sprijine Rusia, furnizând rachete și mii de soldați. Analiștii avertizează că experiența de luptă pe care armata nord-coreeană o dobândește în Ucraina, combinată cu transferul de tehnologie de la Moscova, îi va accelera dezvoltarea militară. Tensiunile cu Seulul: Relațiile cu Coreea de Sud rămân profund ostile, frontiera fiind securizată de zeci de mii de soldați americani mobilizați în sprijinul aliaților sud-coreeni.

În zilele următoare, odată cu debutul Congresului Partidului, este de așteptat ca regimul nord-coreean să prezinte noi echipamente și să traseze obiectivele viitoare pentru „consolidarea capacităților de apărare autonome”.

