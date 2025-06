Kira Hagi face nunta cu Thomas Ferfelis pe 29 iunie

Inițial, se știa că nunta va avea loc în septembrie, dar planurile s-au schimbat. Astfel, nunta religioasă a Kirei Hagi cu Thomas Ferfelis va fi duminică, 29 iunie, la ora 14.30, la biserica Sfântul Visarion din București. Lăcașul de cult este aproape de Piața Romană, vis-a-vis de casa celebrului pianist și compozitor Dinu Lipatti, aflată pe Bulevardul Lascăr Catargiu, în care au locuit inclusiv marele lingvist și savant Alexandru Graur, dar și fiul său, celebrul comentator sportiv Dumitru Graur.

Este aceeași biserică unde, în iulie 2024, s-a căsătorit religios și fratele Kirei, Ianis Hagi, cu Elena Tănase. Vara trecută, drepturile de televizare a ceremoniei au aparținut Antena 1, care a cerut măsuri stricte pentru a proteja investiția. Mai precis, accesul jurnaliștilor, alții decât cei ai postului TV, a fost interzis în incinta Bisericii Visarion.

Potrivit informațiilor Libertatea, nașii lui Kira Hagi și Thomas Ferfelis sunt Loredana și Marius Szeker.

Iar petrecerea va avea loc seara, începând cu ora 18.30, la Cernica Events, un local cunoscut, situat pe malul lacului Cernica.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Recomandări Care sunt cele mai bune oferte la energie după liberalizarea pieței, în funcție de zona unde locuiești

Cine este Thomas Ferfelis, viitorul soț al Kirei Hagi

Thomas Ferfelis are 29 de ani și a cunoscut-o pe fiica legendarului Gică Hagi în perioada în care erau colegi la International British School of Bucharest. Tânărul este absolvent al University of Southampton din Marea Britanie și este manager chiar la Cernica Events, local administrat de părinții săi.

Kira Hagi a fost cerută în căsătorie în vara anului trecut de grecul care locuiește în România. Cei doi au fost surprinși prima dată împreună la meciul România-Olanda, de la Euro 2024, când au stat în tribună. Ei s-au întors în București pe 8 august, motivul fiind acela că fata lui Hagi a primit un inel de logodnă de la partener.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Kira le-a făcut cunoștință oficial părinților ei cu Thomas Ferfelis în urmă cu 9 luni. Mai precis, în septembrie 2024, când Gheorghe Hagi și-a inaugurat hotelul de la Ovidiu. La acel eveniment au fost invitați familia lui Gheorghe Hagi, prietenii apropiați și presa.

Recomandări Daniel David, ministrul Educației, a povestit pentru Libertatea cum a dat Bacalaureatul, în 1991: „Nici foarte greu, nici foarte important”

Atunci, Kira Hagi s-a afișat alături de Thomas Ferfelis, bărbatul care a cerut-o în căsătorie și l-a prezentat părinților ei pe viitorul soț.

Imagine din acea zi cu Kira Hagi alături de tânărul grec și părinții ei, Gică Hagi și Marilena Hagi

Kira Hagi și Thomas Ferfelis s-au afișat la Palatul Cotroceni la decorarea lui Gică Hagi

Anul acesta, în martie, Gică Hagi a primit cea mai înaltă distincție a statului român, Ordinul Național „Steaua României” în grad de Cavaler, din partea președintelui interimar, Ilie Bolojan. Alături de „Rege”, la Palatul Cotroceni, au fost Marilena (soția), Kira Hagi și logodnicul ei, Thomas Ferfelis.

Imagine cu cei patru împreună, la Palatul Cotroceni. Foto: Vlad Chirea / Libertatea

Cine sunt părinții lui Thomas Ferfelis și ce afacere au

Părinții lui Thomas Ferfelis se numesc Evangelia Taka și Vasileios Ferfelis. Ei sunt oameni de afaceri și dețin compania Elgeka Ferfelis, dar și restaurantul Cernica Events, acolo unde va avea loc nunta.

Potrivit datelor publicate pe site-ul companiei și pe termene.ro, Elgeka – Ferfelis România este una dintre cele mai mari companii de distribuție din sectorul bunurilor de larg consum din România și s-a înființat acum mai bine de 30 de ani, adică în 1993. Are aproximativ 300 de angajați și 11.000 de magazine.

Elgeka-Ferfelis distribuie atât produse alimentare (dulciuri, cafea, brânzeturi, conserve, arome alimentare, nuci) cât și non-alimentare (cosmetice, detergenți, produse pentru îngrijirea locuinței, lubrifianți). Printre brandurile reprezentate se numără Shell, 3M, Fineti, Scotch-Brite și Energizer.

Numai anul trecut, compania a raportat un profit net de 7 milioane de lei, adică aproximativ 1,4 milioane de euro.

Cine este Kira Hagi

Kira Hagi, 29 de ani, a absolvit facultatea de actorie din New York și a jucat în serialul „Lia – soția soțului meu” difuzat la Antena 1.

Informațiile despre ea sunt puține, dar se știe că fata lui Gică Hagi a plecat la studii în America și că voia să facă acolo o carieră, numai că și-a schimbat planurile. „Eu vreau să fac performanță oriunde în lume atâta timp cât practic meseria pe care mi-o doresc și o fac din suflet, și cu drag. E adevărat că am plecat în State cu gândul de a rămâne definitiv, dar acolo mi-am schimbat perspectiva. M-am întors în țară pentru că am primit un rol în România și am ținut să onorez contractul”, a explicat ea în august 2024, când deja era împreună cu grecul Thomas Ferfelis, pe care nu l-a menționat la acel moment.

Prima piesă de teatru în care a jucat, când era mică, a fost „Fetița cu chibrituri”. Din 2014, când a apărut „București, te iubesc”, Hagi a jucat și în câteva filme, printre care „Între Chin și Amin”, „În Carte”, „Fata visează”, „Fragil” și „Jane simplă și jocul întâlnirilor”. În 2021, a mai avut un rol în serialul pentru copii „Waffles + Mochi”. Ea este și pictoriță.

Notă: În varianta inițială a articolului a fost menționat numele Loredanei Groza, dar varianta corectă este că nașii lui Kira Hagi și Thomas Ferfelis sunt Loredana și Marius Szeker.