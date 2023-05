Koru, super-iahtul „ecologic” de jumătate de miliard al lui Jeff Bezos, are propriul iaht care îl însoțește peste tot

Fondatorul Amazon Jeff Bezos și partenera sa Lauren Sánchez au ajuns săptămâna trecută la Cannes, la festivalul de film, la bordul super-iahtului Koru, ambarcațiunea sa cu pânze abia construită.

Cu o lungime de 127 metri, Koru („noi începuturi”, în limba maori) este cel mai mare iaht cu vele din lume, potrivit Boat International (sau al doilea, potrivit altor surse), iar construcția sa a costat aproximativ 500 de milioane de dolari, scrie Bloomberg.

Koru se remarcă prin faptul că este o goeletă, un vas pe placul tradiționaliștilor, într-o epocă în care super-iahturile miliardarilor, dotate cu motoare diesel puternice, au un design grosolan, scrie New York Times.

Dar vasul îi oferă lui Bezos tot luxul de care beneficiază și oligarhii ruși, pe propriile mega-iahturi.

Koru este un velier cu trei catarge, o piscină pe punte și, potrivit fotografiilor, o sirenă la prova, care seamănă cu Sánchez, scrie New York Times.

În rest, liniile elegante și clasice ale vasului sugerează epoca patriciană a iahtingului de la începutul secolului XX, potrivit lui Robert B. MacKay, autorul cărții „The Golden Age of Newport Yachting: Between the Wars”, citat de cotidianul american.

MacKay a mai spus că iahtul îi amintește de o barcă construită în 1930 pentru omul de afaceri J.P. Morgan Jr., Corsair IV. „Este aproape ca o reîncarnare. Este cu siguranță în dezacord cu chestiile pe care le construiesc oligarhii – acelea arată ca niște sticle de Clorox umflate”, a adăugat acesta.

Koru are un motor, dar va fi propulsat în principal de vânt. „Velierele sunt de obicei mai ecologice decât majoritatea bărcilor cu motor”, a declarat pentru New York Times Don Anderson, fost căpitan al M5, cel mai mare velier cu un singur catarg din lume.

„Îmi place să cred că Koru va fi unul dintre cele mai ecologice iahturi de pe piață, cu pânzele sale, dar și cu tehnologia care va fi la bord”, a adăugat el.

Iahtul „ecologic” va fi însoțit însă de un alt iaht cu motor, care costă la rândul lui cam 100 de milioane de dolari. Este vorba despre Abeona, o navă de sprijin.

Specialiștii spun că mai toate super-iahturile au adesea nave de sprijin care le urmează ca o umbră, prin toate mările.

Abeona, nava de sprijin a iahtului Koru. FOTO: Hepta

Aceste nave au la bord „jucăriile” miliardarilor – ATV-urile, mașini, eventual hidroavioane, motocicletele, bărcile mai mici, echipamentele de scufundare, submarinele personale și, în cazul lui Bezos, un elicopter.

Anul trecut, Koru a declanșat o controversă în Olanda, chiar înainte de a fi finalizat, pe șantierul din Alblasserdam, în apropiere de Rotterdam.

Inițial, constructorul, compania Oceanco, ar fi cerut autorităților din Rotterdam să demonteze parțial podul istoric Koningshaven, pentru a face loc iahtului cu un catarg înalt de 70 de metri să ajungă la mare.

Jeff Bezos și partenera sa Sánchez. Foto: Hepta

Vestea i-a iritat pe localnici, care s-au apucat să pregătească un protest, iar constructorul, care s-a temut de un eventual act de vandalism, a renunțat în cele din urmă la idee. În cele din urmă, Koru a fost mutat dincolo de pod fără catarge, iar acestea au fost montate ulterior.

Luna trecută, Forbes scria că Bezos avea o avere estimată la 114 miliarde de dolari, fiind al treilea cel mai bogat om din lume.

Până acum ceva ani, omul de afaceri susținea că nu are nevoie de lucruri scumpe – pentru el o chestiune „simbolică”. „Este un simbol al cheltuirii banilor pe lucruri care contează pentru clienți și nu pe lucruri care nu contează”, a declarat Bezos într-un interviu pentru CBS, în 2009.

În acel moment, când averea sa era estimată la 9-10 miliarde de dolari, Bezos conducea o mașină Honda Accord – clipul în care Bezos râde, explicând de ce conduce o mașină modestă, se viralizează ocazional, sugerând stilul presupus auster al miliardarului.

Potrivit CNBC, Bezos mai conducea încă o Honda în 2013, deși un model mai nou și mai mare.

Compania pe care Bezos a fondat-o, Amazon, a fost acuzată în mod constant că își tratează foarte rău angajații și că le plătește salarii mici, care nu le asigură supraviețuirea. Criticile au venit de la foști sau actuali angajați, din presă și de la politicieni.

În 2018, senatorul de Vermont Bernie Sanders a criticat salariile mici și condițiile de muncă de la Amazon. De asemenea, el a subliniat faptul că Amazon nu a plătit niciun impozit federal pe venit în anul precedent.

Amazon s-a remarcat de asemenea prin eforturile depuse de patronat pentru a împiedica sindicalizarea angajaților.

