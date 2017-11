La 21 de ani avea 38 de kilograme. Toți râdeau, dar acum ar vrea să arate așa

Laura Lupea, acum antrenoarea de fitness, avea acum doi ani 38 de kilograme și era ținta glumelor. Între timp, transformarea sa îi determină pe mulți să privească cu jind la corpul său.

Laura cântărea, la 21 de ani doar 38 de kilograme și, spune că oamenii își băteau joc de ea și o agresau verbal pe stradă.

Astfel, după ce a ajuns la facultate la Cluj, a început să meargă și la sală. Respecta orele de antrenament cu sfințenie. În fiecare zi la ora 16:00, era prezentă în fața sălii, cu echipamentul în ghiozdan, notează monitorulcj.ro.

„Când eram mai slabă, oamenii râdeau de mine. Strigau după mine pe stradă. Așa privesc oamenii problema. Nu se gândesc ce e în spate. Și cu toate astea m-au ambiționat mai tare să merg la sală și să le demonstrez că nu au dreptate. Singura persoana care m-a încurajat a fost tatăl meu. El îmi zicea să merg la sală. Restul mă întrebau de ce merg la sală? Că sunt slabă și nu am nevoie. Dar mergeam la sală fiindcă îmi plăcea. Am mers de câteva ori, mi-a plăcut, am făcut mii de greșeli, dar am avut persoane care mi-au atras atenția și m-au corectat. Și când mă gândesc că eu am fost scutită de sport timp de opt ani fiindcă îmi era lene să îmi car echipamentul cu mine la școală…”, râde, acum, antrenoarea.