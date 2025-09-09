Louis-Ulysse Chopard, fondatorul corporaţiei de lux Chopard, s-a născut la 4 mai 1836, al doilea fiu al ceasornicarului Félicien Chopard şi al soţiei sale Henriette. Provenind dintr-o familie cu patru copii, el a fost încurajat să înveţe meşteşugul tatălui său, într-o perioadă în care ceasornicarii realizau mecanismele, dar profitul principal revenea celor care le asamblau şi finalizau.

În 1860, la Sonvilier, în Elveţia, Louis-Ulysse Chopard a fondat propria companie, L.U.C, bazată pe artizanat şi funcţionalitate, ceea ce i-a adus rapid o clientelă numeroasă, deşi ceasurile nu erau produse în serie.



Louis-Ulysse Chopard a creat ceasuri subţiri, uşoare şi modele pentru femei, devenind în anii 1880 furnizor al căilor ferate elveţiene şi al unor case regale. Orientat spre pieţele externe, a călătorit în Europa de Est, Rusia şi Scandinavia, iar în 1912 a promovat creaţiile sale în Polonia, Ungaria şi Olanda, ceasurile Chopard ajungând până la curtea ţarului Nicolae al II-lea.

Louis-Ulysse Chopard a lăsat compania fiului său Paul-Louis şi nepotului Paul-André, care au mutat producţia la Geneva în 1937. În 1963, afacerea a fost vândută lui Karl Scheufele III, care a accelerat dezvoltarea brandului, lansând linii precum Happy Diamonds şi extinzând activitatea în bijuterii. Din anii 70, diamantele mobile au devenit semn distinctiv, iar până în 2016 bijuteriile reprezentau jumătate din producţie. Astăzi, Chopard rămâne un lider al pieţei de lux, prin parteneriate prestigioase cu Festivalul de la Cannes, Marele Premiu de la Monaco şi, recent, cu supermodelul Bella Hadid.

