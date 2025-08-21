Ladina Heimgartner face parte din conducerea VSM din 2022

Potrivit site-ului oficial al site-ul oficial al Verlegerverband Schweizer Medien (VSM), adică Asociația Editorilor Elvețieni, Ladina Heimgartner îl înlocuiește pe Peter Wanner, care a ocupat această funcție timp de mulți ani.

Heimgartner, în vârstă de 44 de ani, face parte din conducerea VSM din 2022. Ea aduce o vastă experiență de conducere în industria media elvețiană. Președintele VSM, Andrea Masüger, și-a exprimat satisfacția față de această alegere: „Ladina Heimgartner aduce o competență media extraordinară și multă experiență de conducere. Numirea ei este un mare câștig pentru asociația noastră și pentru întreaga industrie”.

Experiență în presă scrisă, radio și TV

Ladina Heimgartner și-a început cariera în media în 2006 ca redactor-șef al secțiunii culturale la ziarul Bündner Tagblatt. În 2007, s-a alăturat Societății Elvețiene de Radio și Televiziune (SRG SSR), unde a ocupat diverse funcții.

În februarie 2020, Heimgartner s-a alăturat conducerii Ringier AG. Inițial, a condus Centrul Corporativ Ringier și Grupul Blick. În septembrie 2023, a preluat funcția de CEO al Ringier Medien Schweiz

Implicare internațională

Heimgartner este activă și în afara companiei sale. Din 2024, ea prezidează Asociația Mondială a Ziarelor și Editorilor de Știri (WAN-IFRA). De asemenea, este membră în consiliul de administrație al institutului de cercetare Mediapulse și face parte din alte comitete relevante din industrie.

Referitor la noua sa funcție, Heimgartner a declarat: „Sunt foarte încântată să contribui activ la modelarea viitorului industriei media elvețiene în cadrul VSM, acum și în rolul de vicepreședinte. Împreună, ne vom strădui să ne asigurăm că companiile media private pot rămâne de succes și independente, chiar și în mijlocul transformării digitale”.

Conform VSM, aceste roluri suplimentare subliniază rețeaua sa internațională extinsă și angajamentul său pentru jurnalismul de calitate în Elveția și în întreaga lume.