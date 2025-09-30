Critici din partea ofițerilor de rang înalt

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a convocat o întâlnire neobișnuită a înalților ofițeri marți, la baza Quantico din Virginia. Președintele Donald Trump va participa la această adunare bruscă a generalilor și amiralilor.

Mai mulți ofițeri de rang înalt, inclusiv generalul Dan Caine, președintele Statului Major Întrunit, au criticat noua strategie. Aceasta reordonează prioritățile militare ale SUA, concentrându-se pe amenințările percepute la adresa țării și reducând rolul Americii în Europa și Africa.

Potrivit Washington Post, persoanele familiarizate cu procesul de editare au descris „un sentiment crescând de frustrare față de un plan pe care îl consideră miop și potențial irelevant, având în vedere abordarea foarte personală și uneori contradictorie a președintelui față de politica externă”.

Schimbări majore în strategia de apărare

Noua Strategie Națională de Apărare a fost elaborată de persoane numite politic în cadrul biroului de politici al Pentagonului. Unii dintre acești oficiali au criticat anterior angajamentele de lungă durată ale Americii față de Europa și Orientul Mijlociu.

Planul pune accent pe amenințările la adresa teritoriului SUA, chiar dacă China continuă o dezvoltare militară rapidă.

Documentul se concentrează mai mult pe amenințarea unui atac asupra Taiwanului, decât pe competiția globală cu cel mai mare adversar al SUA.

Îngrijorări privind abordarea partizană

Tonul documentului este considerat mult mai partizan decât strategiile anterioare. Acesta susține că administrația Biden a cauzat o erodare a forțelor militare americane, folosind o retorică similară discursurilor lui Hegseth.

Hegseth conduce o reorganizare majoră a forțelor armate. El promite să reducă cu 20% numărul de generali și amirali care supraveghează armata SUA și să redefinească liniile comandamentelor combatante ale SUA.

Secretarul Apărării a demis deja ofițeri superiori, inclusiv pe președintele Statului Major Întrunit, generalul Charles Q. Brown Jr., și pe șeful operațiunilor navale, amiralul Lisa Franchetti.

Un număr disproporționat de femei au fost eliberate din funcție în timpul acestor demiteri.

Focalizare pe apărarea teritoriului național

Strategia interimară de apărare a Pentagonului, dezvăluită anterior de Washington Post, includea o concentrare similară pe Taiwan și apărarea teritoriului național.

Documentul sugera liderilor Pentagonului să „își asume riscuri” în alte părți ale globului pentru a îndeplini aceste priorități.

Documentul interimar indica, de asemenea, o strategie emergentă de utilizare a personalului militar într-un rol mai asertiv atât pe plan intern, cât și în străinătate.

Pentagonul a fost îndrumat de Hegseth să „prioritizeze eforturile de a sigila granițele noastre, a respinge formele de invazie, inclusiv migrația ilegală în masă, traficul de droguri, contrabanda și traficul de persoane și alte activități criminale, și să deporteze străinii ilegali în coordonare cu Departamentul de Securitate Internă”.

Întâlnirea de la Quantico

La întâlnirea de la baza Quantico, se așteaptă ca Hegseth să țină un discurs despre standardele militare și „etosul războinicului”.

În același timp, liderii în uniformă se tem de concedieri în masă sau de o reorganizare drastică a structurii comandamentului combatant și a ierarhiei militare.

Dezbaterea privind Strategia Națională de Apărare reprezintă cea mai recentă provocare pentru oficialii militari de rang înalt în navigarea abordării neortodoxe a administrației Trump față de forțele armate.

Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a refuzat să comenteze conținutul documentului clasificat sau dacă au fost exprimate îngrijorări în procesul de editare.

„Secretarul Hegseth a însărcinat dezvoltarea unei Strategii Naționale de Apărare care este concentrată pe promovarea agendei de bun simț America First, Peace Through Strength a președintelui Trump. Acest proces este încă în desfășurare”, a declarat Sean Parnell.

Implicații pentru alianțele SUA

Hegseth și oficialii săi de politică au semnalat că Pentagonul va retrage unele forțe din Europa și va consolida comenzile într-un mod care neliniștește unii aliați ai SUA.

Acest lucru se întâmplă în contextul războiului Rusiei cu Ucraina și al incursiunilor recente și repetate ale Rusiei în spațiul aerian al NATO.

Timp de ani de zile, strategia Pentagonului s-a bazat pe ideea că cea mai bună apărare a națiunii consta în construirea și menținerea unor alianțe militare puternice în străinătate.

Criticii acestei abordări din cadrul administrației au argumentat că aceasta a implicat SUA în războaie costisitoare pe teritoriu străin, în loc să asigure interesele interne ale SUA.

În timp ce Trump a întreprins campanii de bombardament în Yemen și Iran, principalul său accent a fost pe direcționarea armatei către misiuni aproape de solul american.

Sub comanda sa din acest an, Pentagonul a lovit presupuși traficanți de droguri în Marea Caraibilor, a desfășurat trupe și arme americane la granița de sud și a trimis Garda Națională și Pușcașii Marini în orașe americane.