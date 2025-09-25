Toți comandanții de top americani, convocați de urgență

Directiva, trimisă la începutul săptămânii, cere practic tuturor comandanților de top din întreaga lume – cei cu rang de general de brigadă sau mai mare, sau echivalentul lor în Marină, împreună cu consilierii lor superiori – să participe la întâlnirea de marți de la Baza Corpului Marin Quantico.

Chiar și comandanții din zonele de conflict și cei staționați în Europa, Orientul Mijlociu și regiunea Asia-Pacific sunt așteptați să participe. Ordinul nu se aplică ofițerilor în roluri de personal.

Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a confirmat că Hegseth «se va adresa liderilor săi militari superiori la începutul săptămânii viitoare», dar a refuzat să ofere mai multe detalii, conform raportului Washington Post.

Toată lumea e îngrijorată

Nimeni dintre cei intervievați de Washington Post nu își amintește ca un secretar al apărării să fi convocat vreodată un număr atât de mare de ofițeri superiori în acest mod.

„Oamenii sunt foarte îngrijorați”, a declarat o sursă pentru Washington Post. „Nu au nicio idee ce înseamnă asta.”

Convocarea ofițerilor generali și de pavilion (GOFO) pentru a se întâlni este la fel de fără precedent pe cât este de alarmantă, a declarat o altă sursă pentru Washington Post.

„Nu chemi GOFO care conduc oamenii și forța globală într-un auditoriu în afara DC și nu le spui de ce ”, a spus sursa.

O nouă strategie de apărare națională este, de asemenea, în lucru, se așteaptă să prioritizeze apărarea patriei în detrimentul competiției cu China – și unii oficiali cred că această schimbare ar putea fi un punct central al întâlnirii cu ușile închise de săptămâna viitoare, potrivit Washington Post.

„ Aducem acasă acum fiecare general și ofițer de pavilion din Pacific?” a declarat un oficial american pentru Washington Post. „Totul este ciudat.”

Schimbarea politicii SUA față de Ucraina

Săptămâna aceasta, președintele Donald Trump a îndemnat NATO să joace un rol mai mare în apărarea Ucrainei, folosind arme pentru a respinge direct avansurile rusești pe linia frontului. El a sugerat că SUA ar furniza arme membrilor NATO – care le-ar desfășura apoi în Ucraina – mai degrabă decât să le expedieze direct din stocurile americane.

Această schimbare marchează o îndepărtare de poziția sa anterioară de intervenție directă limitată și reflectă o recalibrare mai largă a implicării SUA în război.

Declarațiile lui Trump într-o întâlnire cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski au venit la o zi după ce noul ambasador al SUA la NATO, Mike Waltz, a promis la prima sa întâlnire a Consiliului de Securitate al ONU din această săptămână că SUA este hotărâtă să ajute la apărarea «fiecărui centimetru» de teritoriu NATO.

