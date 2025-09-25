„Devine incredibil de nerăbdător”

Oficialii au spus că schimbarea este până la urmă retorică, deoarece el încă restricționează atacurile cu arme americane în interiorul Rusiei.

Săptămâna aceasta a avut loc schimbarea de poziție a lui Trump față de război, de la îndemnul adus Kievului să facă concesii teritoriale la insistența că poate recuceri „întreaga Ucraina în forma sa originală”.

Aceasta se întâmplă în contextul în care președintele SUA „devine incredibil de nerăbdător” față de refuzul lui Vladimir Putin de a lucra pentru a pune capăt războiului din Ucraina, potrivit vicepreședintelui american JD Vance.

Trump „nu simte că (rușii) oferă suficiente informații pentru a pune capăt războiului”, a declarat Vance, vorbind cu reporterii din Carolina de Nord, adăugând că Trump consideră că războiul este „foarte rău” pentru Rusia.

Vorbind ieri la Adunarea Generală a ONU, Zelenski a avertizat că Rusia încearcă să-și extindă războiul dincolo de granițele țării sale, apelând la mai mult ajutor militar pentru a respinge forțele Moscovei.

Volodimir Zelenski anunță că are sprijinul lui Donald Trump pentru a lovi Rusia

Volodimir Zelenski a transmis, joi, cel mai dur avertisment Kremlinului de la începutul războiului: „Să afle unde e cel mai apropiat buncăr”. Într-un interviu exclusiv pentru Axios, președintele Ucrainei a declarat că are sprijinul lui Donald Trump pentru a lovi în inima Rusiei, inclusiv infrastructura energetică și fabricile de arme.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat într-un interviu pentru Axios că i-a cerut lui Donald Trump un sistem de arme cu rază lungă care, susține el, l-ar putea forța pe Vladimir Putin „să vină la masa negocierilor”. Zelenski a mai spus că Trump i-a transmis că „vor lucra la asta” și că îl susține în ideea de a răspunde Rusiei lovind infrastructura energetică sau facilități militare dacă agresorul continuă atacurile.





