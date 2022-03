LIVETEXT Război în Ucraina, ziua 35 | Rusia anunță reducerea „drastică” a activităților militare în Kiev și Cernihiv, Pentagonul spune că e doar repoziționare

Locuitorii orașului Belgorod din Rusia au raportat o explozie în apropierea satului Oktyabrsky, situat la aproximativ 12 kilometri de granița cu Ucraina, anunță portalul Nexta TV.

Guvernatorul regiunii Belgorod, Vyacheslav Gladkov, a confirmat informațiile privind producerea unor explozii, fără a preciza ce s-a întâmplat exact.

Residents of #Russian city of #Belgorod report an explosion near the village of Oktyabrsky. It is about 12 kilometers to the #Ukrainian border.



The governor of Belgorod region, Vyacheslav Gladkov, confirmed information about explosions. He did not specify what exactly happened. pic.twitter.com/zrFzot2JTk