În urma recentului val de atacuri care a vizat Kievul, Oleksiy Danilov, secretarul Consiliului pentru securitate națională și apărare al Ucrainei, a descris capitala ucraineană ca fiind „obiectivul maniacal și de neatins al lui Putin”, relatează The Guardian.

„Locuri simbolice ale Kievului sunt ținta atacurilor cu rachete rusești. Kremlinul are nevoie de aceste atacuri absurde și super-scumpe pentru Rusia asupra capitalei pentru a crește gradul de isterie patriotică în interiorul țării. În Rusia se dezvoltă un proces de disperare și dezamăgire față de autorități, pe fondul ofensivei nereușite și al eșecurilor de pe front”, a scris Danilov pe Twitter.

Kyiv remains putins maniacal and unattainable goal. Symbolic places of Kyiv are the target of russian missile attacks. The kremlin needs those senseless and super-expensive attacks for russia on the capital to raise the degree of patriotic hysteria inside the country. In russia,…