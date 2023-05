Mai multe explozii puternice s-au auzit vineri seara, 19 mai, în oraşul Mariupol, din sud-estul Ucrainei, potrivit Hotnews.ro, care citează Nexta, canalul media al opoziției din Belarus.

Petro Andriuşcenko, consilier al primarului din Mariupol, a transmis pe Telegram că exploziile au avut loc la o bază ce găzduieşte aproximativ 150 de soldaţi ruşi şi care este folosită în principal pentru sprijinul apărării aeriene.

It is reported that there were explosions near the airport in the occupied #Mariupol



According to Russian propagandists, four missiles hit the airport area. Russian media reported that there were no casualties. pic.twitter.com/khp0t4ptHe