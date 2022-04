Un monument închinat mareșalului Georgy Jukov, comandant militar în Al Doilea Război Mondial considerat un erou sovietic, a fost dărâmat în orașul ucrainean Harkov.

Imagini publicate de canalul Nexta pe Twitter arată bustul mareșului în timp ce este răsturnat de pe piedestal.

Monument to Soviet commander Georgy Zhukov was dismantled in #Kharkiv



The monument was dismantled by the military. The press service of the Kharkiv City Council, which has long and consistently opposed the dismantling of the monument, has not yet given any comments. pic.twitter.com/qVfHl1f9vu