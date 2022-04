„Bugetul familiei tale, capacitatea ta de a-ți umple rezervorul, nimic nu ar trebui să depindă de faptul că un dictator declară război și comite genocid în altă parte a lumii”, a spus Biden, în cadrul unui eveniment din Iowa.

Întrebat ulterior în legătură cu afirmația sa, Biden a adăugat: „Da, l-am numit genocid pentru că a devenit din ce în ce mai clar că Putin încearcă să șteargă chiar și ideea de a fi chiar ucrainean. Dovezile sunt tot mai multe”.

„Apar tot mai multe dovezi despre lucrurile oribile pe care rușii le-au făcut în Ucraina. Și vom afla din ce în ce mai multe despre dezastru. Vom lăsa avocații să decidă, la nivel internațional, dacă se califică sau nu (ca genocid – n.r.) dar cu siguranță așa mi se pare”, a mai spus președintele american.

Declarațiile liderului de la Casa Albă au fost salutate de omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, care a vorbit despre „adevăratele cuvinte ale unui adevărat lider”.

„A spune lucrurilor pe nume este esențial pentru a face față răului. Suntem recunoscători pentru asistența acordată de SUA până acum și avem nevoie urgent de mai multe arme grele pentru a preveni noi atrocități rusești”, a scris liderul de la Kiev pe Twitter.

True words of a true leader @POTUS. Calling things by their names is essential to stand up to evil. We are grateful for US assistance provided so far and we urgently need more heavy weapons to prevent further Russian atrocities.