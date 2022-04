Un avion trimis de la Moscova pentru preluarea diplomaților ruși expulzați din Spania și Grecia a fost nevoit să parcurgă 15.000 de kilometri, pentru a evita interdicțiile impuse aeronavelor rusești, relatează Flightradar, care arată într-o fotografie traseul parcurs de avion.

Plane sent from Moscow to collect expelled Russian diplomats from Spain, then Greece, was forced to make 15K detour because of EU flight ban—almost as long as world’s longest flight between Singapore and New York, according to @flightradar24. https://t.co/lsQrF124pH pic.twitter.com/4gyN1Ihkrr