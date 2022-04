„Eu, Viktor Volodymyrovych Medvedchuk, vreau să-i cer președintelui Federației Ruse, Vladimir Putin, și președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, să mă schimbe cu partea ucraineană și apărătorii din Mariupol și locuitorii care se află astăzi acolo și nu pot ieși în siguranță prin coridorul umanitar”, a spus Medvedchuk.

Guvernul ucrainean a confirmat că a efectuat deja mai multe schimburi de prizonieri cu Rusia, dar niciunul dintre acesta nu au vizat participanți la fel de importanți ca Medvedchuck. Cu toate acestea, anterior, Kremlinul a precizat că nu îl dorește pe oligarhul prorus într-un schimb de prizonieri, deoarece este un „politician străin”.

În noul videoclip postat de serviciul de securitate al Ucrainei (SBU), Medvedchuk stă la o masă de lemn, iar cadrul de filmare este unul strâns, cu foarte puțin din fundalul alb simplu vizibil. Acest lucru face dificil de identificat locul unde se află oligarhul sau dacă acesta are un mesaj liber sau unul sub constrângere, menționează BBC.

Ukraine’s security services publishes a video of Viktor Medvedchuk, Putin’s top confidant in the country, asking to be swapped for Ukrainian fighters and civilians in Mariupol.



Medvedchuk was arrested last week when the FSB tried to help him escape to Transnistria, they say. pic.twitter.com/k9j8jMmTNf