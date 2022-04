UPDATE, ora 11.11 Șase persoane au fost ucise și opt rănite, în urma atacului asupra orașului Liov, anunță guvernatorul regional, Maksym Kozystkiy, citat de The Guardian.

Primarul Andriy Sadovyi anunță un bilanț de șase morți și 11 răniți, printre care și un copil.

Edilul precizează că 40 de mașini au fost distruse sau avariate de loviturile aeriene, în timp ce ”unda de șoc a spulberat ferestrele unui hotel din apropiere”, în care erau cazați ucraineni evacuați din alte zone.

Trei rachete au lovit infrastructura militară din Liov, în timp ce una a vizat o unitate de înlocuire a anvelopelor auto, potrivit Reuters.

Primarul din Liov, Andriy Sadovy, vorbește despre cinci lovituri, în timp ce guvernatorul regional face apel la locuitorii orașului să rămână în adăposturi.

„Cinci lovituri cu rachete țintite asupra Liovului”, a scris edilul pe Twitter, adăugând că autoritățile încearcă să obțină mai multe informații.

Guvernatorul militar al regiunii Maksym Kozytsky a vorbit despre patru atacuri și i-a îndemat pe locuitorii orașului să rămână în adăposturi.

„Potrivit informațiilor preliminare, au avut loc patru lovituri cu rachete. Stați în adăposturi”, a scris oficialul pe Telegram, făcând apel la cetățeni să nu filmeze, să nu facă fotografii și să aștepte informații oficiale.

BREAKING: Black smoke seen from train station 4 reported missile strikes at Lviv train station no reports of casualties or damage yet. Can hear air raid sirens and ambulance in background pic.twitter.com/EN04bhTolv