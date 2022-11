„Un muncitor trebuie să aibă cinci zile nemotivate pentru a i se desface contractul de muncă. Noi suntem în a patra zi. (…) În plus, dacă am avut nevoie de un act, ne-au trimis la Cluj. Trei săptămâni am cerut o adeverinţă de la Resurse umane, să avem pentru ajutor de lemne”, a declarat unul dintre liderii greviştilor, Geza Todor.

Un alt lider al protestatarilor, Petre Dicu, a declarat că lucrătorii din salubritate vor salarii de 2.500 de lei lunar, plus tichete de masă, dar că oamenii au primit 1.600 de lei, unii chiar mult mai puţin.

Angajaţii din salubritate sunt îngrijoraţi deoarece noul operator de salubritate nu i-a plătit conform înţelegerilor anterioare şi cu salariile care li se oferă nu îşi vor putea întreţine familiile şi nu îşi vor putea plăti încălzirea la iarnă.

Începând din data de 4 noiembrie, după schimbarea operatorului de salubritate din Târgu Mureş, s-au înregistrat disfuncţionalităţi în ridicarea gunoiului, municipiul reşedinţă de judeţ fiind sufocat de gunoaie.

Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, Peter Ferenc, a declarat că, în urma consultării cu primarii din zona 2 a Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor Solide din judeţ, s-a decis începerea procesului de reziliere a contractului companiei Brantner Veres SA, din cauza disfuncționalităților.

Recomandări Temerile de escaladare a războiului se calmează după ce Varșovia a transmis că „nu există niciun indiciu” că racheta a fost lansată de ruși, însă incidentul din Polonia dezvăluie disensiunile din NATO

„(…) În cazul în care această situaţie va persista, voi cere convocarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă ca să încercăm să analizăm şi din perspectiva unei situaţii de urgenţă, deoarece aceste mormane de deşeuri care sunt în aceste cartiere şi în acele localităţi nu pot fi acceptate”, a declarat Peter Ferenc, într-o conferinţă de presă.

Preşedintele CJ Mureş a precizat că a primit asigurări de la companie că problema gunoiului din Târgu Mureş şi din comunele din zona 2 va fi rezolvată într-o săptămână.

Primarul din Târgu Mureş, Soos Zoltan, a arătat că municipiul reşedinţă de judeţ se confruntă cu o situaţie gravă, care trebuie rezolvată cât mai repede.

Reprezentanţii firmei de salubritate nu au prezentat, deocamdată, un punct oficial de vedere.

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email [email protected]

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO "Nimeni nu avea ideea asta". În 1993 a dat lovitura cu o afacere unică în România, acum are o avere uriașă

Playtech.ro ȘOC! Răsturnare de situație după explozia din Polonia! NATO a făcut anunțul ULUITOR!

Viva.ro Lia Bugnar a răbufnit acum! Declarația neașteptată făcut de actriță după ce a aflat că Theo Rose este însărcinată: 'Un soi de milă...'

Observatornews.ro Gafa comisă de un angajat al Direcţiei de Permise pe cartea de identitate a unui şofer. Tânărul a postat imaginile pe internet

Știrileprotv.ro Alertă pe mare! Una dintre cele mai mari nave din lume a fost atacată în urmă cu puțin timp. Primele reacții oficiale

FANATIK.RO Zodiile vedetă ale anului 2023. Orice s-ar întâmpla, ele ies mereu învingătoare

Orangesport.ro Imagine uluitoare. Ce avea asupra sa un militar rus ucis. Soldaţii ucraineni au rămas perplecşi. FOTO

HOROSCOP Horoscop 17 noiembrie 2022. Balanțele au parte de o zi deosebit de interesantă, care îi invită la reconsiderarea unor convingeri proprii

PUBLICITATE Ținute care reînvie spiritul glamour & misterios al ideii de Old Hollywood