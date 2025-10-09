Ludovic Orban, despre problema candidatului comun la Primăria București: „Nu știu dacă pot să ajungă la vreo înțelegere”

„Eu sunt un om care respectă legea. Am spus mereu că legea trebuie aplicată, însă acum vorbim despre un guvern de coaliție. Dacă aș fi fost în guvernul Orban, aș fi organizat alegeri conform prevederilor legale”, a explicat Ludovic Orban, în emisiunea Piața Victoriei de la Europa FM.

„Problema este că, într-un executiv format din mai multe partide, cel puțin unul dintre ele nu dorește alegeri acum. Nu se poate emite hotărârea de guvern necesară, pentru că Ministerul Justiției – care are rol de avizator – refuză să semneze proiectul inițiat de ministerul condus de Predoiu. Asta este realitatea politică”, a continuat Ludovic Orban.

În ceea ce privește candidații vehiculați pentru Primăria Capitalei, Orban a spus că are o părere bună atât despre Ciprian Ciucu, cât și despre Cătălin Drulă, subliniind totodată necesitatea organizării alegerilor.

„Nu poți lăsa Capitala României fără un primar legitim. Trebuie să se așeze la masă, să discute cu calm și să stabilească data alegerilor”, a transmis Ludovic Orban.

El a adăugat că este dificil ca scrutinul să mai fie organizat în acest an: „E complicat, pentru că depinde de momentul în care se emite hotărârea de guvern. Dacă nu se dă în următoarele două săptămâni, ajungem în decembrie, când interesul public scade. În mod normal, alegerile ar fi trebuit organizate imediat după învestirea guvernului, în termenul prevăzut de lege.”

Întrebat din nou dacă PNL și USR ar trebui să susțină un candidat comun, Orban a reafirmat: „Nu neapărat. E greu să se decidă, dacă fiecare partid insistă pe propriul candidat – PNL pe Ciucu și USR pe Drulă – nu știu dacă pot să ajungă la o înțelegere”.

