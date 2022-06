În cursul zilei de joi, Lupu Rednic a fost implicat într-un accident de mașină. Din fericire, artistul nu a pățit nimic grav, ci doar s-a ales cu câteva zgârieturi. Autoturismul în valoare de 100.000 de euro a fost avariat. El a încercat să evite o altă mașină, moment în care a pierdut controlul volanului după ce s-a lovit cu roata într-o bordură.

„Eram singur în mașină. Mă întorceam spre casă după ce rezolvasem o treabă și am avut impresia că o altă mașină, ce venea din față, nu s-a încadrat bine pe șosea. Mai ales că exact în acea zonă se face o curbă. Ca nu cumva să ne acroșăm, am făcut o manevră ușoară, am tras ușor de volan spre dreapta.

Numai că ghinionul a făcut ca roata să prindă ușor bordura și să mă arunce cu mașină cu tot în stâlpul de iluminat. Nu am pățit nimic, doar niște zgârieturi la mâini, de la airbaguri!”, a descris Lupu Rednic cele întâmplate pentru Impact.ro.

Accidentul s-a produs lângă Parcul Herăstrău, iar artistul a ajuns cu mașina într-un stâlp de iluminat. Lupu Rednic susține că nu a avut deloc viteză. „După producerea accidentului, am sunat la Poliție. A venit un echipaj, le-am explicat cele întâmplate. Am fost testat, așa cum spune legea, și nici nu am ce comenta, fiindcă nu am niciun motiv a mă teme că am încălcat legea!”, a mai adăugat el.

Soțul Corneliei Rednic are mașina asigurată, astfel că reparațiile vor fi făcute cu banii de la Casco. „Am asigurare full Casco, așa că nu-mi fac nici în acest caz vreo problemă. Singura chestiune e că, pentru o vreme, mă despart de mașina mea favorită. Cel mai probabil voi închiria alta, dacă cei de la reprezentanță nu cumva o să-mi ofere ei vreo variantă de rezervă pentru perioada în care nu voi putea circula cu a mea”, ne-a mai spus Lupu Rednic.

