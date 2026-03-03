Nu are un design radical nou, nu vine cu vreo funcție spectaculoasă cu care să te lauzi și care să fie „cool” și nici nu schimbă ceva din viața ta în mod dramatic peste noapte. Forța lui stă în altă parte: în consistență, în felul în care se comportă zi de zi și în faptul că, după câteva luni de utilizare reală, începe să-ți fie greu să găsești un punct slab relevant.

Folosesc MacBook Pro de 14 inci cu procesor M5 de aproximativ patru luni ca sistem principal de muncă și divertisment, chiar și gaming ocazional, iar concluzia nu a venit rapid. Este un laptop care își arată adevărata valoare în timp, nu într-un test de o săptămână.

În perioada aceasta a trecut prin sesiuni lungi de scris, editare foto destul de rudimentară, multitasking agresiv cu zeci de taburi deschise, apeluri video zilnice, dar, așa cum spuneam, chiar și prin sesiuni de gaming.

În toate aceste scenarii, comportamentul a fost previzibil și stabil, iar acesta este probabil cel mai mare compliment pe care îl poate primi un laptop din zona profesională. Efectiv acest laptop, ca majoritatea celor de la Apple, nu cunosc erori.

14 inci, dimensiunea perfectă pentru un laptop

Dimensiunea de 14 inci rămâne, în opinia mea, cea mai echilibrată alegere din gamă. Este suficient de compact pentru a fi transportat fără efort, dar oferă destul spațiu pe ecran pentru a lucra confortabil fără monitor extern.

În ultimele luni l-am folosit la birou, în deplasări și acasă, iar faptul că nu simt nevoia constantă de un display suplimentar spune multe despre calibrarea acestui format. Nu este un ultrabook extrem de ușor, dar nici nu devine o povară atunci când îl iei într-un rucsac.

MacBook Pro 14 cu M5 review: bun la muncă și bun la…joacă?!

Construcția este exact ceea ce te-ai aștepta din această gamă: solidă, cu un șasiu care-ți lasă în mod cert impresia de durabilitate. După luni de utilizare zilnică intensă, inclusiv transport frecvent, laptopul arată și se simte la fel ca-n prima zi.

Balamalele sunt ferme, tastatura are o cursă extrem de satisfăcătoare la apăsarea tastelor, iar suprafața din aluminiu rezistă bine la uzură. Se vede de la distanță că este un produs construit să te țină fără probleme ani de zile, nu unul pe care să-l înlocuiești după doar 2-3 ani.

Ecranul Liquid Retina XDR e superb

Ecranul este unul dintre elementele care contribuie decisiv la experiența generală, a oricărui laptop lansat de Apple. De fapt, de-asta e și atât de preferat de cei care editează foto/video, printre altele, desigur, cum ar fi autonomia sau puterea uriașă de procesare a cipurilor M.

MacBook Pro 14 cu M5 review: bun la muncă și bun la…joacă?!

Panoul Liquid Retina XDR calibrat la standarde de top oferă o imagine clară, bine echilibrată și extrem de luminoasă, atunci când e nevoie.

În utilizare reală, diferența se vede mai ales în confortul ochilor. Fie că lucrezi cu documente ore întregi, editezi fotografii sau urmărești un film, imaginea rămâne stabilă și naturală. Culorile nu sunt exagerate, contrastul este puternic, iar nivelul de detaliu este excelent.

În gaming, acest ecran adaugă un plus important, pentru că reușește să redea scenele întunecate cu mai multă profunzime, astfel ca tu să nu pierzi detalii.

Noul procesor Apple M5 continuă povestea de succes

Procesorul M5 este elementul de bază care diferențiază întreaga experiență față de predecesorii săi din gama Pro. În utilizare normală, de zi cu zi, performanța este constantă și greu de „provocat”.

Dacă vreau pot deschide și toate aplicațiile simultan, rulez procese în fundal și schimb rapid între task-uri fără nici un fel de delay. Sistemul de operare macOS rămâne stabil și fluid chiar și atunci când sarcinile devin mai complexe, mai ales când rulez vreun LLM, fie local, fie în cloud.

Am vrut să văd, chiar dacă nu mă pricep neapărat la editare video, cum s-ar comporta într-un astfel de scenariu. În 4K, de exemplu, timeline-ul este stabil, iar exporturile se finalizează într-un timp mai mult decât rezonabil pentru un laptop din această categorie.

MacBook Pro 14 cu M5 review: bun la muncă și bun la…joacă?!

Un aspect pe care l-am remarcat după utilizare îndelungată este comportamentul termic. Chiar și în sarcini solicitante, laptopul nu devine inconfortabil de fierbinte, iar ventilatoarele nu intră frecvent în scenarii zgomotoase. Chiar și în gaming, durează ceva până să aud zgomotul produs de ventilator.

Pentru cineva care lucrează multe ore continuu, acest detaliu contează enorm. Nu există senzația că sistemul este împins constant la limită, așa cum se întâmplă cu majoritatea laptopurilor echipate cu Windows, indiferent de specificațiile lor.

MacBook Pro cu M5, bun și la gaming?!

Zona de gaming este, probabil, cea mai interesantă schimbare de perspectivă. MacBook Pro nu este un laptop dedicat jocurilor și nici nu încearcă să concureze cu sistemele construite special pentru acest segment.

Totuși, în practică, experiența este mult mai bună decât percepția tradițională despre gaming pe Mac. În ultimele luni am rulat titluri moderne, precum World of Warcraft, varianta retail, inclusiv jocuri solicitante din punct de vedere grafic, cum ar fi Cyberpunk 2077, iar rezultatele au fost surprinzător de solide.

La rezoluții adaptate și cu setări grafice la care trebuie să ai destul de multă grijă, jocurile rulează fluent și fără scăderi dramatice de performanță. Tehnologiile de optimizare integrate ajută la menținerea unui framerate stabil, iar laptopul reușește să ofere o experiență coerentă chiar și în sesiuni mai lungi.

Nu vreau să crezi că e vorba despre performanță extremă, dar este suficientă pentru a transforma MacBook Pro într-un dispozitiv capabil să acopere și acest segment, fără a simți că faci un compromis major.

Am jucat destul de mult Football Manager 26 pe el și nu am avut absolut nici o problemă, la fel ca în cazul WoW. La Cyberpunk, însă, am simțit limitarea. Dar să nu uităm că discutăm aici despre un laptop centrat pe ideea de workhorse pentru editare și portabilitate.

Ecranul contribuie direct la experiența de joacă, iar sistemul audio cu șase difuzoare adaugă un plus important. Sunetul este clar, spațial și suficient de puternic pentru a crea imersiune fără accesorii suplimentare. În jocuri cu atmosferă intensă sau în titluri narative, acest detaliu contează mai mult decât cifrele pe care le regăsim în fișa cu specificații.

Cât de impresionantă e autonomia?

Autonomia este un alt punct forte pe care-l găsești „pe hârtie” și care e confirmat și în utilizare reală. În scenarii de lucru obișnuite, laptopul poate trece fără probleme printr-o zi întreagă fără încărcare.

În utilizare mixtă, cu perioade de browsing, scris, streaming și aplicații de productivitate, bateria rezistă confortabil. În gaming, autonomia scade, așa cum este de așteptat, dar rămâne decentă pentru un laptop care nu este construit exclusiv în jurul acestui scenariu.

Încărcarea rapidă este utilă în practică. În situațiile în care am avut nevoie să ies rapid din casă, o jumătate de oră la priză a fost suficientă pentru a recupera un procent semnificativ de baterie. Este un detaliu care pare minor, dar devine extrem de relevant în utilizare zilnică.

MacBook Pro 14 cu M5 review: bun la muncă și bun la…joacă?!

Și, spre deosebire de modelele Air, conectivitatea este bine echilibrată. Porturile disponibile elimină nevoia adaptoarelor în majoritatea situațiilor, iar suportul pentru monitoare externe este stabil. Am folosit laptopul chiar și conectat la două display-uri externe, fără probleme, iar performanța a rămas constantă.

MacBook Pro 14 cu M5 review: bun la muncă și bun la…joacă?!

Concluzie

După patru luni de utilizare zilnică, concluzia este una clară: MacBook Pro de 14 inci cu M5 nu este un laptop care impresionează printr-un singur element spectaculos, ci prin modul în care toate componentele funcționează împreună.

Pachetul complet este rapid, stabil, bine construit și suficient de versatil încât să acopere muncă serioasă, consum de conținut multimedia și gaming, fără vreun compromis care să te deranjeze.

Pentru utilizatorii care caută un singur device capabil să gestioneze mai orice scenariu, fără să fie nevoie de un sistem secundar pentru jocuri sau pentru sarcini solicitante, un soi de „jack of all trades” extrem de capabil, acest model rămâne o alegere foarte solidă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Emiratele Arabe Unite și Qatarul nu mai știu cum să-l convingă pe Donald Trump să oprească bombardarea Iranului și au cerut ajutor în Europa
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Breaking! Donald Trump a spus tranșant: "Nimănui nu-i vine să creadă". Anunțul ultimului moment! Liderul SUA tocmai a dat vestea crucială în urmă cu câteva clipe
Viva.ro
Breaking! Donald Trump a spus tranșant: "Nimănui nu-i vine să creadă". Anunțul ultimului moment! Liderul SUA tocmai a dat vestea crucială în urmă cu câteva clipe
Anunțul anului în România! Ce au decis proprietarii Lidl și Kaufland. Vestea a venit cu doar câteva minute în urmă
Unica.ro
Anunțul anului în România! Ce au decis proprietarii Lidl și Kaufland. Vestea a venit cu doar câteva minute în urmă
Relația dintre Kim Kardashian și Lewis Hamilton, din ce în ce mai serioasă! Cum au fost surprinși împreună la o întâlnire romantică. Ipostazele neașteptate în care au apărut. Foto
Elle.ro
Relația dintre Kim Kardashian și Lewis Hamilton, din ce în ce mai serioasă! Cum au fost surprinși împreună la o întâlnire romantică. Ipostazele neașteptate în care au apărut. Foto
gsp
„Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”. În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu
GSP.RO
„Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”. În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu
Nuntă ca în filme! A plimbat-o pe Alexandra într-un Ferrari din 1957 pe străzile din Monte Carlo: „Cel mai stilat cuplu”
GSP.RO
Nuntă ca în filme! A plimbat-o pe Alexandra într-un Ferrari din 1957 pe străzile din Monte Carlo: „Cel mai stilat cuplu”
Parteneri
Gata cu necazurile!De azi, 03.03, se întoarce roata pentru 3 zodii! GATA CU GHINIONUL! VIN BANI ȘI REUȘITE! Scapă de problemele cele mai grele!
Libertateapentrufemei.ro
Gata cu necazurile!De azi, 03.03, se întoarce roata pentru 3 zodii! GATA CU GHINIONUL! VIN BANI ȘI REUȘITE! Scapă de problemele cele mai grele!
Imagini cu apartamentul pe care Culiță Sterp și Daniela Iliescu l-au cumpărat special pentru bona copiilor
Avantaje.ro
Imagini cu apartamentul pe care Culiță Sterp și Daniela Iliescu l-au cumpărat special pentru bona copiilor
Transformare spectaculoasă! Cum arăta Karina Jianu cu aproape 7 ani în urmă, pe când era elevă de liceu
Tvmania.ro
Transformare spectaculoasă! Cum arăta Karina Jianu cu aproape 7 ani în urmă, pe când era elevă de liceu

Alte știri

Aproape 1 din 10 nașteri în România, de la mame adolescente: 23 de fete sub 15 ani sunt deja la al doilea copil. Salvați Copiii: „Educația sexuală în școli e esențială”
Știri România 14:17
Aproape 1 din 10 nașteri în România, de la mame adolescente: 23 de fete sub 15 ani sunt deja la al doilea copil. Salvați Copiii: „Educația sexuală în școli e esențială”
O replică a picturii „Atacul de la Smârdan” de Nicolae Grigorescu, vândută la licitație. A fost reprodusă de Emilian Lăzărescu
Știri România 13:28
O replică a picturii „Atacul de la Smârdan” de Nicolae Grigorescu, vândută la licitație. A fost reprodusă de Emilian Lăzărescu
Parteneri
Zeci de mii de români nu pot ieși la pensie din cauza lipsei unui document extrem de important
Adevarul.ro
Zeci de mii de români nu pot ieși la pensie din cauza lipsei unui document extrem de important
„S-a dus în război cu 80 de kile și s-a întors cu 40”. Mitică Dragomir, dezvăluiri teribile despre tatăl său
Fanatik.ro
„S-a dus în război cu 80 de kile și s-a întors cu 40”. Mitică Dragomir, dezvăluiri teribile despre tatăl său
Donald Trump: „Valul cel mare abia urmeaza”
Financiarul.ro
Donald Trump: „Valul cel mare abia urmeaza”
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a 29-a din Superliga
Cu ce rămânem după etapa a 29-a din Superliga
David Matei abia a început: „Mi-am arătat 50-60% din potențial”
David Matei abia a început: „Mi-am arătat 50-60% din potențial”
Parteneri
Best Dressed la The Artist Awards 2026: cele mai spectaculoase apariții pe covorul roșu. Vezi cine mai face parte din topul celor mai bine îmbrăcate vedete
Elle.ro
Best Dressed la The Artist Awards 2026: cele mai spectaculoase apariții pe covorul roșu. Vezi cine mai face parte din topul celor mai bine îmbrăcate vedete
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Unica.ro
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Monden

Connect-R își sărbătorește ziua de naștere la Sala Palatului. Artistul va împlini 44 de ani: „Pentru prima dată, show-ul va fi Urban Lăutăresc”
Stiri Mondene 14:18
Connect-R își sărbătorește ziua de naștere la Sala Palatului. Artistul va împlini 44 de ani: „Pentru prima dată, show-ul va fi Urban Lăutăresc”
Ruby a reacționat dur după ce a fost criticată că mestecă gumă în public. „Ca o țărancă. Oricum nu mă interesează”
Stiri Mondene 13:35
Ruby a reacționat dur după ce a fost criticată că mestecă gumă în public. „Ca o țărancă. Oricum nu mă interesează”
Parteneri
Cum arată vila de 500.000 de euro în care locuiesc Antonia și Alex Velea. Imagini din casa ca-n filme
TVMania.ro
Cum arată vila de 500.000 de euro în care locuiesc Antonia și Alex Velea. Imagini din casa ca-n filme
Andreea Aniţă, fata pentru care românii au donat 2,3 mil.€, a murit după lupta cu o boală necruţătoare
ObservatorNews.ro
Andreea Aniţă, fata pentru care românii au donat 2,3 mil.€, a murit după lupta cu o boală necruţătoare
Doliu în România, am pierdut un nume cu greutate, un coleg de excepție! A murit chiar de ziua lui. Mesajul familiei sfâșie inimi
Libertateapentrufemei.ro
Doliu în România, am pierdut un nume cu greutate, un coleg de excepție! A murit chiar de ziua lui. Mesajul familiei sfâșie inimi
Parteneri
Fostul finanțator din Liga 1, prins în Dubai în timpul atacurilor cu rachete lansate de Iran: „S-a distrus tot!”
GSP.ro
Fostul finanțator din Liga 1, prins în Dubai în timpul atacurilor cu rachete lansate de Iran: „S-a distrus tot!”
Rușii Daniil Medvedev și Andrey Rublev și-au făcut planul de evadare din Dubai
GSP.ro
Rușii Daniil Medvedev și Andrey Rublev și-au făcut planul de evadare din Dubai
Parteneri
Război în Orientul Mijlociu, ziua a patra
Mediafax.ro
Război în Orientul Mijlociu, ziua a patra
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
StirileKanalD.ro
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
Wowbiz.ro
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
Promo
Buget mai mare pentru Erasmus+
Advertorial
Buget mai mare pentru Erasmus+
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Wowbiz.ro
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
Redactia.ro
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
S-a stins din viață Andreea Anița, tânăra cu ochi de înger care a mobilizat o țară întreagă în lupta ei cu o boală nemiloasă. Vestea a venit chiar de ziua mamei ei
KanalD.ro
S-a stins din viață Andreea Anița, tânăra cu ochi de înger care a mobilizat o țară întreagă în lupta ei cu o boală nemiloasă. Vestea a venit chiar de ziua mamei ei

Politic

De ce au fost propuși Viorel Cerbu la DNA, Codrin Miron la DIICOT și Cristina Chiriac la Parchetul General
Politică 02 mart.
De ce au fost propuși Viorel Cerbu la DNA, Codrin Miron la DIICOT și Cristina Chiriac la Parchetul General
Mihai Dimian este propunerea PNL pentru Ministerul Educației, la aproape trei luni după demisia lui Daniel David. Ce a scris Dimian în CV
Politică 02 mart.
Mihai Dimian este propunerea PNL pentru Ministerul Educației, la aproape trei luni după demisia lui Daniel David. Ce a scris Dimian în CV
Parteneri
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
Risto Radunovic, detalii de ultimă oră: cerere la Comisie pentru amenda de 20.000 de euro. Cum se apără jucătorul FCSB! Exclusiv
Fanatik.ro
Risto Radunovic, detalii de ultimă oră: cerere la Comisie pentru amenda de 20.000 de euro. Cum se apără jucătorul FCSB! Exclusiv
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului
Spotmedia.ro
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului