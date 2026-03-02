Un anunț în acest sens a fost făcut Ministerul Apărării din Kuwait, care nu a precizat cauza prăbușirilor.

BREAKING: Several U.S. warplanes crashed in Kuwait, the countrys defense ministry said, with all the pilots safely bailing out. The ministry did not elaborate on what caused the crashes but it came during an intense period of Iranian fire targeting the country.… — The Associated Press (@AP) March 2, 2026

Piloţii au fost transportaţi la spital în vederea unor examinări şi se află în stare stabilă.

Contactat de AP, Comandamentul Militar al SUA în Orientul Mijlociu (CENTCOM) nu a răspuns.

Luni, Kuwaitul a interceptat drone ostile. Nu au fost raportate victime, după ce apărarea aeriană a Kuwaitului a interceptat majoritatea dronelor în apropierea cartierelor Rumaithiya şi Salwa.

Potrivit unui martor Reuters, explozii puternice şi sirene au răsunat în Kuwait.

Regimul de la Teheran amenințase anterior cu atacuri asupra bazelor americane din regiune.

