Copilul de 10 ani, dat dispărut ieri, la Ploiești, a fost găsit în timp-record, în mai puțin de o oră de la sesizarea dispariției și primu mesaj RO-Alert.
Andrei a fost reperat în zona magazinului ATAC, zona Jumbo, pe raza localității Blejoi. A fost preluat de polițiști și predat familiei.
În ciuda faptul că minorul a fost găsit de ieri, sistemul RO-Alert a emis o avertizare legată de dispariție și în această dimineață, în jurul orei 6.00!
ISU Prahova a menționat că în dispecerat nu mai figurează ca activ mesajul RO-Alert: „Poate oamenii au avut telefonul închis ori au fost într-o zonă fără acoperire și a intrat mesajul ulterior. Pot fi mai multe variante”.
„Bine că micuțul a fost găsit”, au transmis oamenii treziți din somn.
