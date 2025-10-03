Copilul de 10 ani, dat dispărut ieri, la Ploiești, a fost găsit în timp-record, în mai puțin de o oră de la sesizarea dispariției și primu mesaj RO-Alert.

Andrei a fost reperat în zona magazinului ATAC, zona Jumbo, pe raza localității Blejoi. A fost preluat de polițiști și predat familiei.

În ciuda faptul că minorul a fost găsit de ieri, sistemul RO-Alert a emis o avertizare legată de dispariție și în această dimineață, în jurul orei 6.00!

Mesajele RO-Alert

ISU Prahova a menționat că în dispecerat nu mai figurează ca activ mesajul RO-Alert: „Poate oamenii au avut telefonul închis ori au fost într-o zonă fără acoperire și a intrat mesajul ulterior. Pot fi mai multe variante”.

„Bine că micuțul a fost găsit”, au transmis oamenii treziți din somn.

