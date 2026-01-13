Maimuțe libere prin oraș de 7 zile și nimeni nu știe nimic despre ele

Oficialii spun că este ilegal să deții animale exotice în St. Louis, ceea ce face puțin probabil ca proprietarii să iasă public să le revendice. Deocamdată, nu există informații clare despre cum au ajuns maimuțele în oraș sau dacă au scăpat dintr-un transport ori dintr-o locație ilegală.

„În acest moment, nu știm de unde provin aceste animale”, a declarat Justen Hauser, șeful biroului de sănătate a mediului din cadrul Departamentului de Sănătate din St. Louis, citat de BBC News.

Cele mai multe semnalări vin din zona O’Fallon Park, în nordul orașului. Locuitorii spun că au văzut maimuțele alergând pe străzi, cocoțate pe verande sau stând lângă mașini parcate.

„Mă gândesc la pericol, pentru că este un animal sălbatic”, a declarat o localnică pentru postul KSDK, afiliat NBC. Un alt rezident a spus că este „o nebunie” să știe că maimuțele ar putea fi în apropiere.

Identificate oficial ca maimuțe vervet

Un expert în primate de la St. Louis Zoo a confirmat că animalele sunt maimuțe vervet, o specie originară din Africa subsahariană. Acestea sunt relativ mici, cântărind între aproximativ 3 și 8 kilograme, și sunt cunoscute și sub numele de „maimuțe verzi”, din cauza nuanței blănii.

Autoritățile avertizează că, deși sunt foarte inteligente și sociale, maimuțele vervet pot deveni imprevizibile sau agresive atunci când sunt stresate.

Pe lângă maimuțe, și o capră fugară

Ca situația să fie și mai neobișnuită, pe lângă maimuțele aflate în libertate, în St. Louis a fost observată și o capră rătăcită. Potrivit postului local Fox 2 St. Louis, o locuitoare a orașului, Aaliyah Thee Stallions, a publicat sâmbătă pe Facebook mai multe fotografii în care apare o capră alb-negru alergând liber prin oraș.

În imaginile distribuite, capra părea să aibă un guler la gât, semn că ar putea proveni dintr-o gospodărie sau fermă din zonă. Autoritățile nu au confirmat dacă există vreo legătură între apariția caprei și maimuțele vervet aflate în libertate, nici că informațiile ar fi adevărate.

Imaginile false cu AI au creat confuzie

Situația este complicată nu doar de faptul că maimuțele se deplasează rapid și se ascund, ci și de imaginile false generate cu ajutorul inteligenței artificiale, care circulă pe rețelele sociale și induc în eroare autoritățile și publicul, scrie Sky News.

Potrivit oficialilor din St. Louis, mai mulți locuitori au raportat că au prins maimuțele sau le-au localizat, prezentând imagini drept dovadă. Ulterior, s-a constatat că multe dintre aceste imagini erau generate cu ajutorul inteligenței artificiale.

„S-a vorbit mult despre inteligența artificială și despre ce este autentic și ce nu. Oamenii pur și simplu se distrează. Nu cred că cineva vrea să facă rău”, a declarat Willie Springer, purtător de cuvânt al Departamentului de Sănătate din St. Louis, citat de Associated Press și preluat de mai multe publicații americane.

Autoritățile spun că aceste imagini false îngreunează munca echipelor din teren. Mai mult, meme-urile sunt delicioase.

Căutări fără rezultat, de mai multe zile

Serviciile de control al animalelor au patrulat zona inclusiv în weekend, însă fără succes. Echipele lucrează împreună cu specialiști în primate pentru a înțelege unde s-ar putea ascunde animalele și unde ar putea căuta hrană.

„Lucrăm pentru a ne face o idee despre locul în care s-ar putea ascunde sau unde ar putea căuta hrană. Odată capturate, maimuțele vor fi transportate la o unitate certificată pentru îngrijirea animalelor exotice”, a spus Justen Hauser, citat de Deseret News.

Autoritățile le cer locuitorilor din St. Louis să nu se apropie de maimuțe și să nu încerce să le captureze. Orice apariție ar trebui raportată imediat, pentru ca echipele de intervenție să poată interveni în siguranță.

„Este prima dată când avem o situație legată de maimuțe în libertate în orașul St. Louis”, a declarat Hauser pentru NBC News.

Până în acest moment, nu au fost raportate persoane rănite. Cazul continuă să fie monitorizat atent, atât din cauza riscurilor pentru populație, cât și pentru că imaginile false generate cu inteligență artificială complică o intervenție deja dificilă.

